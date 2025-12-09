Эксперт рассказал о риске румынского сценария на выборах в Армении

ЕРЕВАН, 9 дек - РИА Новости. Европейский союз намерен повторить на парламентских выборах в Армении 2026 года молдавский и румынский сценарии сохранения власти, когда оппозиции ограничивают участие в избирательной кампании, заявил РИА Новости армянский политолог Бениамин Матевосян, комментируя решение ЕС выделить Еревану средства на борьбу с "иностранным вмешательством" в преддверии выборов.

Он считает, что то же самое, по всей видимости, планируется сделать и в Армении. "Это означает, что у действующих властей Армении есть геополитический карт-бланш на действия любого рода", - сказал эксперт.