Эксперт рассказал о риске румынского сценария на выборах в Армении

ЕРЕВАН, 9 дек - РИА Новости. Европейский союз намерен повторить на парламентских выборах в Армении 2026 года молдавский и румынский сценарии сохранения власти, когда оппозиции ограничивают участие в избирательной кампании, заявил РИА Новости армянский политолог Бениамин Матевосян, комментируя решение ЕС выделить Еревану средства на борьбу с "иностранным вмешательством" в преддверии выборов.
Второго декабря глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что Евросоюз выделит Армении 15 миллионов евро "на устойчивый мир и более устойчивую Армению". По ее словам, эти средства пойдут на различные инициативы, включая обучение разминированию и оборудование, а также меры по укреплению доверия в регионе, "выявление, анализ и реагирование на иностранное вмешательство". В совместном заявлении по итогам встречи министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с руководством Евросоюза отмечается, что ЕС подтверждает поддержку "усилиям Армении по противодействию гибридным угрозам".
"Европейский Союз намерен повторить в Армении то, что они сделали в Молдове и в Румынии. В Молдове поддерживали власти в ситуации, когда те запрещали участие целым политическим объединениям и политикам участвовать в выборах. В Румынии же пошли дальше — просто отменили итоги выборов в ситуации, когда победил не тот кандидат, который демонстрировал лояльность курсу Брюсселя", - заявил Матевосян.
Он считает, что то же самое, по всей видимости, планируется сделать и в Армении. "Это означает, что у действующих властей Армении есть геополитический карт-бланш на действия любого рода", - сказал эксперт.
По его словам, примечательно также то, что власти Армении имеют поддержку не только официального Брюсселя, но официальных Баку и Анкары и предвыборный период они будут снабжаться разного рода бонусами. "Один из таких бонусов — это, например, транзит через Грузию азербайджанского топлива в Армению. Иными словами, факторы Турции, Азербайджана и Брюсселя во время ожидающихся выборов в Армении будут иметь важнейшее значение", - подчеркнул политолог.
Ранее председатель Национального собрания Армении Ален Симонян сообщил, что следующие парламентские выборы в стране пройдут 7 июня 2026 года.
На выборах президента Румынии 2024 года в первом туре лидировал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску. Однако Конституционный суд аннулировал результаты голосования, сославшись на нарушения. Во второй тур Джеорджеску уже не допустили. После устранения независимого кандидата протестные голоса перешли к лидеру партии AUR ("Альянс за объединение румын" – ред.) Джеордже Симиону, но на фоне консолидации проевропейских партий и использования административного ресурса, он проиграл мэру Бухареста Никушору Дану. Отмена выборов в Румынии привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.
В течение нескольких предыдущих лет режим молдавского президента Майи Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти
Пашинян назвал причину бедности в Армении
3 декабря, 13:33