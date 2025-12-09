Рейтинг@Mail.ru
Главнокомандующий ВМФ оценил обстановку в Арктике
10:58 09.12.2025 (обновлено: 11:02 09.12.2025)
Главнокомандующий ВМФ оценил обстановку в Арктике
Главнокомандующий ВМФ оценил обстановку в Арктике
вмф рф, арктика, россия
ВМФ РФ, Арктика, Россия
Главнокомандующий ВМФ оценил обстановку в Арктике

Моисеев: обстановка в Арктике остается непростой из-за действий Запада

© РИА Новости / Павел Львов Александр Моисеев
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Обстановка в Арктике остается непростой с тенденцией к ухудшению, заявил главнокомандующий военно-морским флотом России Александр Моисеев.
"Я должен отметить, что обстановка в арктическом регионе остается непростой с тенденцией к ухудшению. Вместо дискуссий о сотрудничестве в Арктике мы все больше слышим обратное, в том числе, что Арктика - регион возможного будущего конфликта", - сказал Моисеев на пленарном заседании форума "Арктика: настоящее и будущее" имени А.Н. Чилингарова.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин переименовал Совет по защите нацинтересов в Арктике
Вчера, 00:04
 
ВМФ РФАрктикаРоссия
 
 
