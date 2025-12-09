https://ria.ru/20251209/arktika-2060755821.html
Главнокомандующий ВМФ оценил обстановку в Арктике
Главнокомандующий ВМФ оценил обстановку в Арктике - РИА Новости, 09.12.2025
Главнокомандующий ВМФ оценил обстановку в Арктике
Обстановка в Арктике остается непростой с тенденцией к ухудшению, заявил главнокомандующий военно-морским флотом России Александр Моисеев. РИА Новости, 09.12.2025
Главнокомандующий ВМФ оценил обстановку в Арктике
Моисеев: обстановка в Арктике остается непростой из-за действий Запада