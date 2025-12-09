Шандалович проинспектировал строительство новых амбулаторий в Карелии

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович вместе с вице-спикером парламента Ольгой Шмаеник и депутатом Ольгой Билко проинспектировали ход строительства новых врачебных амбулаторий в Прионежском районе, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Первичное звено здравоохранения – очень важный этап оказания медицинской помощи. От того, насколько качественно организовано оказание медицинской на этом этапе во многом зависит здоровье граждан. И, конечно, условия, в которых оказывается эта помощь, должны удовлетворять современным требованиям", – отметил Шандалович.

Так, в поселке Деревянка завершить все работы планируется до конца декабря, рассказал парламентариям руководитель компании-подрядчика. В здании уже идет отделка помещений. Особенностью амбулатории станет пункт скорой медицинской помощи c отдельным входом. В настоящее время амбулатория располагается в приспособленных помещениях на первом этаже многоэтажного жилого дома.

В селе Деревянное строительные работы окончены. Здание площадью 350 квадратных метров отвечает всем современным требованиям: здесь просторные теплые кабинеты для врачей, процедурная, отдельные блоки для педиатра и стоматолога. К зданию подведены коммуникации, осталось пройти процедуры приемки и лицензирования. Медицинский персонал уже готовится к переезду.

Сейчас медучреждение расположено на первом этаже здания местной администрации. Специалисты отмечают, что им приходится работать в стесненных условиях.

В ходе визита парламентарии также обсудили с медицинскими работниками вопросы кадровой обеспеченности. Учреждения полностью укомплектованы специалистами.

"Только по программе "Земский врач" в Прионежский район приехали около 20 специалистов. Мы видим, что они закрепляются: получают бесплатные участки, строят дома, остаются жить. Это значит, что принимаемые нами законы реально работают", – отметила Шмаеник.

По словам председателя Законодательного Собрания, в 2025 году благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" в Карелии завершится возведение девяти фельдшерско-акушерских пунктов и восьми врачебных амбулаторий, три из которых – в Прионежском районе.

"Все это системная работа, которая реально улучшает и доступность, и качество медицинской помощи на селе. И, что не менее важно, создает комфортные условия — как для пациентов, так и для медицинских работников", - отметил Шандалович.