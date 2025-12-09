Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин назвал сумму активов, добровольно переданных коррупционерами
00:16 09.12.2025
Бастрыкин назвал сумму активов, добровольно переданных коррупционерами
Бастрыкин назвал сумму активов, добровольно переданных коррупционерами
Коррупционеры после начала уголовного преследования добровольно передали имущества и ценностей на 4,7 миллиарда рублей, рассказал председатель СК РФ Александр... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T00:16:00+03:00
2025-12-09T00:16:00+03:00
2025
Бастрыкин назвал сумму активов, добровольно переданных коррупционерами

Бастрыкин: коррупционеры добровольно передали активы на 4,7 миллиарда рублей

© Фото : пресс-служба СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Коррупционеры после начала уголовного преследования добровольно передали имущества и ценностей на 4,7 миллиарда рублей, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
По словам главы СК РФ, в этому году размер установленного в ходе следствия ущерба составил почти 18,5 миллиарда рублей - это более чем на 4 миллиарда рублей превышает показатели прошлого года.
"По инициативе следователей аресту подверглось имущество лиц, уличенных в коррупции, на сумму почти 24,5 миллиардов рублей, что на четверть превышает показатели прошлого года. Добровольно коррупционеры после начала уголовного преследования передали имущества, денег, ценностей на сумму 4,7 миллиарда рублей", - написал Бастрыкин в статье в РБК.
СК раскрыл дело из 234 эпизодов коррупции в Подмосковье
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинРБК (медиагруппа)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала