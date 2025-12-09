https://ria.ru/20251209/aktivy-2060696013.html
Бастрыкин назвал сумму активов, добровольно переданных коррупционерами
Коррупционеры после начала уголовного преследования добровольно передали имущества и ценностей на 4,7 миллиарда рублей, рассказал председатель СК РФ Александр... РИА Новости, 09.12.2025
Бастрыкин: коррупционеры добровольно передали активы на 4,7 миллиарда рублей