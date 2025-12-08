Звонарева вернулась в рейтинг WTA

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российская теннисистка Вера Звонарева вернулась в рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

В воскресенье Звонарева проиграла хорватке Петре Марчинко в финале турнира Международной федерации тенниса (ITF) категории W100 в Дубае, на котором она провела свой первый матч в 2025 году и одержала первую победу с весны 2024 года.

Звонаревой 41 год. Она выиграла 12 титулов WTA в одиночном разряде и дважды выходила в финал турниров Большого шлема. Теннисистка является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Максимальная позиция россиянки в одиночном рейтинге - второе место в 2010 году.

Россиянка Оксана Селехметьева опустилась на одну позицию и теперь идет 100-й, Полина Кудерметова потеряла 12 позиций и вышла за пределы первой сотни. Остальные россиянки из топ-100 сохранили свои места. Первой ракеткой страны остается 18-летняя Мирра Андреева, занимающая девятую строчку.

Рейтинг WTA, версия от 8 декабря:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 10870 очков;

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) - 8395;

3 (3). Кори Гауфф (США) - 6763;

4 (4). Аманда Анисимова (США) - 6287;

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) - 5850;

6 (6). Джессика Пегула (США) - 5583;

7 (7). Мэдисон Киз (США) - 4335;

8 (8). Жасмин Паолини (Италия) - 4325;

9 (9). Мирра Андреева (Россия) - 4319;

10 (10). Екатерина Александрова (Россия) - 3375...

17 (17) Людмила Самсонова (Россия) - 2209...

21 (21) Диана Шнайдер (Россия) - 1866...

30 (30) Вероника Кудерметова (Россия) - 1558...

33 (33) Анна Калинская (Россия) - 1461...

47 (47) Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1184...

62 (62) Анна Блинкова (Россия) - 1018...