Звонарева вернулась в рейтинг WTA
Теннис
 
08:54 08.12.2025
Звонарева вернулась в рейтинг WTA
Звонарева вернулась в рейтинг WTA
Российская теннисистка Вера Звонарева вернулась в рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
2025-12-08T08:54:00+03:00
2025-12-08T08:54:00+03:00
теннис
спорт
вера звонарева
анастасия потапова
мирра андреева
Экс-вторая ракетка мира Звонарева вернулась в рейтинг WTA, заняв 654-е место

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российская теннисистка Вера Звонарева вернулась в рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В воскресенье Звонарева проиграла хорватке Петре Марчинко в финале турнира Международной федерации тенниса (ITF) категории W100 в Дубае, на котором она провела свой первый матч в 2025 году и одержала первую победу с весны 2024 года.
Российская теннисистка Вера Звонарева - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Звонарева проиграла в финале турнира ITF в Дубае
Вчера, 14:04
Звонаревой 41 год. Она выиграла 12 титулов WTA в одиночном разряде и дважды выходила в финал турниров Большого шлема. Теннисистка является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Максимальная позиция россиянки в одиночном рейтинге - второе место в 2010 году.
Россиянка Оксана Селехметьева опустилась на одну позицию и теперь идет 100-й, Полина Кудерметова потеряла 12 позиций и вышла за пределы первой сотни. Остальные россиянки из топ-100 сохранили свои места. Первой ракеткой страны остается 18-летняя Мирра Андреева, занимающая девятую строчку.
Рейтинг WTA, версия от 8 декабря:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 10870 очков;
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) - 8395;
3 (3). Кори Гауфф (США) - 6763;
4 (4). Аманда Анисимова (США) - 6287;
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) - 5850;
6 (6). Джессика Пегула (США) - 5583;
7 (7). Мэдисон Киз (США) - 4335;
8 (8). Жасмин Паолини (Италия) - 4325;
9 (9). Мирра Андреева (Россия) - 4319;
10 (10). Екатерина Александрова (Россия) - 3375...
17 (17) Людмила Самсонова (Россия) - 2209...
21 (21) Диана Шнайдер (Россия) - 1866...
30 (30) Вероника Кудерметова (Россия) - 1558...
33 (33) Анна Калинская (Россия) - 1461...
47 (47) Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1184...
62 (62) Анна Блинкова (Россия) - 1018...
100 (99) Оксана Селехметьева (Россия) - 784.
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Рублев не смог выйти в финал серии выставочных турниров в Лондоне
Вчера, 19:46
 
