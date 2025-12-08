"Заткнуть глотку": пророческое выступление Жириновского

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В эфире ЛДПР ТВ вспомнили выступление основателя партии Владимира Жириновского, сделанное 19 сентября 2019-го. Тогда политик выдвинул тезис о символической преемственности: если крушение прежнего мирового порядка началось с Крымской войны, то становление нового — с возвращением Крыма в состав России. Спустя шесть лет эта параллель выглядит не просто риторическим приемом, а точкой входа в анализ текущей трансформации глобальной системы.
Аналитик, а не мистик
Прежде чем разбирать конкретные тезисы выступления, стоит определиться с природой прогнозов Жириновского. Владимир Путин неоднократно подчеркивал: Владимир Вольфович — не предсказатель. В декабре 2024-го на прямой линии президент отметил, что Жириновский был "очень эрудированным и хорошо подготовленным человеком. Он был специалистом по Ближнему Востоку. Он был экспертом. И все, что он говорил, — сбывается, потому что он говорил на основе анализа того, что происходило и в нашей стране, и в мире, и прогнозировал развитие ситуации".
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи по случаю 30-летия ЛДПР. 11 декабря 2019 года
Президент России Владимир Путин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи по случаю 30-летия ЛДПР. 11 декабря 2019 года
Действительно, ряд прогнозов политика сбылся с поразительной точностью. В 2019-м он предупреждал, что 2020-е годы станут периодом кровавых событий на Ближнем Востоке — и после эскалации израильско-палестинского конфликта в конце 2023-го многие вспомнили эти слова.
Выступая на заседании Госдумы в декабре 2021-го, предсказал начало специальной военной операции и даже назвал точную дату и время: "Вы почувствуете все в четыре часа утра 22 февраля". Ошибившись всего на два дня.
Три державы вместо одного гегемона
В выступлении 31 октября 2019-го Жириновский сформулировал ключевой тезис: "Начало схода Америки вниз. То есть она уже понимает, что гегемоном в одном лице не может быть. Как в спорте, надо первое место разделить на троих. То есть первое место у США, у России, у Китая. Просто уходить вниз они не хотят. Они хотят, чтобы как бы хорошо, вот уже есть три державы, с которыми они готовы наконец о чем-то говорить".
© Фото : Pexels/Vladislav ReshetnyakАмериканский доллар
© Фото : Pexels/Vladislav Reshetnyak
Американский доллар
Эта модель триполярного мира становится все более очевидной реальностью. После распада Ялтинско-Потсдамской системы в начале 1990-х на короткий период установилась однополярность с доминированием США. Однако уже к концу 2010-х стало ясно: экономическое усиление Китая и восстановление геополитических позиций России делают невозможным сохранение единоличного лидерства.
Жириновский отмечал особенность американской стратегии: "Они не считают нас на равных. <...> У них старая формула — "поддержать слабого". Вот если из троих взять слабого против другого, сильного, например, поддержать слабый Китай против мощного Советского Союза. А когда Советского Союза нет, теперь поддержать более ослабленную Россию против мощного Китая. И самим выигрывать".
Вестфальская система: от создания до кризиса
Жириновский утверждал: "Рушится Вестфальская система. Не все поймут, что это такое. То есть все договорились, как действовать. До XIX века, середины, мир был относительно нормальный".
Здесь важно понимать контекст. Речь идет о модели международных отношений, сформировавшейся после окончания Тридцатилетней войны в 1648-м. Вестфальский мир заложил принципы, во многом актуальные до сих пор: национальный суверенитет, равноправие государств, приоритет национальных интересов.
Вестфальская система "характеризуется главенством национальных интересов, согласно которым выстраивались отношения между государствами и формировались компромиссные решения". Впервые в Европе утвердилась единая система межгосударственных отношений, где религиозный фактор перестал играть определяющую роль — на первый план вышли светские политические и экономические интересы.
Политик говорил не о буквальном разрушении принципов 1648-го, а о трансформации сложившегося после Второй мировой войны порядка, который условно называют "неовестфальским" — основанного на суверенитете государств и балансе сил между ними.
Историческая параллель: две Крымские точки
Центральная мысль выступления — историческая симметрия: "Характерно, что крушение той системы отношений началось с Крымской войны, а становление новой системы началось с возвращением Крыма в состав России".
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкУчастники реконструкции "Крымская война" на Крымском военно-историческом фестивале
Участники реконструкции "Крымская война" на Крымском военно-историческом фестивале
Крымская война 1853-1856 годов действительно стала переломным моментом. Жириновский называл ее "первой мировой репетицией, потому что они хотели захватить всю Российскую империю. Их флоты шли в Петербург, Камчатку". Конфликт обнажил слабости России и изменил баланс сил в Европе, положив начало процессам, которые в итоге привели к Первой мировой войне и краху старого порядка.
События 2014 года — возвращение Крыма — стали началом открытого противостояния России и Запада. Это был первый после распада СССР случай пересмотра постсоветских границ, который Москва провела вопреки позиции западных стран. С этого момента начался период, который многие аналитики называют "новой холодной войной" или "гибридным конфликтом".
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВ. Путин подписал Указ об образовании Крымского федерального округа Российской Федерации
В. Путин подписал Указ об образовании Крымского федерального округа Российской Федерации
"Мы на Ближнем Востоке одержали победу. Хотят, не хотят, они отступили. У нас полупобеда на Украине", — говорил Жириновский в 2019-м, оценивая тогдашнюю ситуацию.
Возрождение империй на юге
Особое внимание Жириновский уделил трансформациям в регионе: "Сегодня на юге три империи возрождаются: иранская — персидская, османская — турецкая и российская. Мы должны встать, три глыбы, и затнуть глотку всем нашим врагам и на западе, и на востоке".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭкспонат Алмазного фонда России — Большая императорская корона
Экспонат Алмазного фонда России — Большая императорская корона
Действительно, региональная политика Ирана и Турции в последнее десятилетие значительно активизировалась. Иран укрепляет влияние в Ираке, Сирии, Ливане через сеть союзников. Турция проводит самостоятельную политику в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе, на Южном Кавказе. Эти страны все чаще действуют как региональные державы с собственными геополитическими интересами, не всегда совпадающими с позицией США или ЕС.
Две мировые войны и "третья"
Жириновский утверждал, что "две мировые войны были направлены на то, чтобы разрушить эту (прежнюю. — Прим. ред.) систему".
Концепция "гибридной третьей мировой" находит отражение в современном дискурсе о характере глобальных конфликтов. Вместо прямого военного столкновения мы наблюдаем локальные войны, экономические санкции, информационное противостояние, кибератаки — все то, что называют "гибридной войной".
© iStock.com / PeopleImagesНоутбук
© iStock.com / PeopleImages
Ноутбук
Центральная мысль выступления 2019 года — о начале новой эры в международных отношениях, символически связанной с возвращением Крыма, — находит все больше подтверждений.
Найденная в архивах записка политика содержала конкретную дату: "2025 — объединение Русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040". Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, обнародовавший этот текст, отметил, что речь идет лишь о части найденных предсказаний.
Проверить правоту или ошибочность прогноза можно будет лишь по его завершении. Но то, что этот процесс уже идет, сомнений не вызывает.