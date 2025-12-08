Рейтинг@Mail.ru
"Заткнуть глотку": пророческое выступление Жириновского - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 08.12.2025 (обновлено: 17:00 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/zhirinovskiy-2059177011.html
"Заткнуть глотку": пророческое выступление Жириновского
"Заткнуть глотку": пророческое выступление Жириновского - РИА Новости, 08.12.2025
"Заткнуть глотку": пророческое выступление Жириновского
В эфире ЛДПР ТВ вспомнили выступление основателя партии Владимира Жириновского, сделанное 19 сентября 2019-го. Тогда политик выдвинул тезис о символической... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T16:40:00+03:00
2025-12-08T17:00:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772333915_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_f21e66d15cf1e0315e95599f80d1a8c2.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772333915_169:0:2441:1704_1920x0_80_0_0_9ff0cca30226331790478cce6c411def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

"Заткнуть глотку": пророческое выступление Жириновского

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В эфире ЛДПР ТВ вспомнили выступление основателя партии Владимира Жириновского, сделанное 19 сентября 2019-го. Тогда политик выдвинул тезис о символической преемственности: если крушение прежнего мирового порядка началось с Крымской войны, то становление нового — с возвращением Крыма в состав России. Спустя шесть лет эта параллель выглядит не просто риторическим приемом, а точкой входа в анализ текущей трансформации глобальной системы.

Аналитик, а не мистик

Прежде чем разбирать конкретные тезисы выступления, стоит определиться с природой прогнозов Жириновского. Владимир Путин неоднократно подчеркивал: Владимир Вольфович — не предсказатель. В декабре 2024-го на прямой линии президент отметил, что Жириновский был "очень эрудированным и хорошо подготовленным человеком. Он был специалистом по Ближнему Востоку. Он был экспертом. И все, что он говорил, — сбывается, потому что он говорил на основе анализа того, что происходило и в нашей стране, и в мире, и прогнозировал развитие ситуации".
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи по случаю 30-летия ЛДПР. 11 декабря 2019 года
Президент России Владимир Путин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи по случаю 30-летия ЛДПР. 11 декабря 2019 года - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи по случаю 30-летия ЛДПР. 11 декабря 2019 года
Действительно, ряд прогнозов политика сбылся с поразительной точностью. В 2019-м он предупреждал, что 2020-е годы станут периодом кровавых событий на Ближнем Востоке — и после эскалации израильско-палестинского конфликта в конце 2023-го многие вспомнили эти слова.
Выступая на заседании Госдумы в декабре 2021-го, предсказал начало специальной военной операции и даже назвал точную дату и время: "Вы почувствуете все в четыре часа утра 22 февраля". Ошибившись всего на два дня.

Три державы вместо одного гегемона

В выступлении 31 октября 2019-го Жириновский сформулировал ключевой тезис: "Начало схода Америки вниз. То есть она уже понимает, что гегемоном в одном лице не может быть. Как в спорте, надо первое место разделить на троих. То есть первое место у США, у России, у Китая. Просто уходить вниз они не хотят. Они хотят, чтобы как бы хорошо, вот уже есть три державы, с которыми они готовы наконец о чем-то говорить".
© Фото : Pexels/Vladislav ReshetnyakАмериканский доллар
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : Pexels/Vladislav Reshetnyak
Американский доллар
Эта модель триполярного мира становится все более очевидной реальностью. После распада Ялтинско-Потсдамской системы в начале 1990-х на короткий период установилась однополярность с доминированием США. Однако уже к концу 2010-х стало ясно: экономическое усиление Китая и восстановление геополитических позиций России делают невозможным сохранение единоличного лидерства.
Жириновский отмечал особенность американской стратегии: "Они не считают нас на равных. <...> У них старая формула — "поддержать слабого". Вот если из троих взять слабого против другого, сильного, например, поддержать слабый Китай против мощного Советского Союза. А когда Советского Союза нет, теперь поддержать более ослабленную Россию против мощного Китая. И самим выигрывать".

Вестфальская система: от создания до кризиса

Жириновский утверждал: "Рушится Вестфальская система. Не все поймут, что это такое. То есть все договорились, как действовать. До XIX века, середины, мир был относительно нормальный".
Здесь важно понимать контекст. Речь идет о модели международных отношений, сформировавшейся после окончания Тридцатилетней войны в 1648-м. Вестфальский мир заложил принципы, во многом актуальные до сих пор: национальный суверенитет, равноправие государств, приоритет национальных интересов.
© Fotolia / pressmasterПереговоры
Переговоры - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Fotolia / pressmaster
Переговоры
Вестфальская система "характеризуется главенством национальных интересов, согласно которым выстраивались отношения между государствами и формировались компромиссные решения". Впервые в Европе утвердилась единая система межгосударственных отношений, где религиозный фактор перестал играть определяющую роль — на первый план вышли светские политические и экономические интересы.
Политик говорил не о буквальном разрушении принципов 1648-го, а о трансформации сложившегося после Второй мировой войны порядка, который условно называют "неовестфальским" — основанного на суверенитете государств и балансе сил между ними.

Историческая параллель: две Крымские точки

Центральная мысль выступления — историческая симметрия: "Характерно, что крушение той системы отношений началось с Крымской войны, а становление новой системы началось с возвращением Крыма в состав России".
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкУчастники реконструкции "Крымская война" на Крымском военно-историческом фестивале
Участники реконструкции Крымская война на Крымском военно-историческом фестивале - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Участники реконструкции "Крымская война" на Крымском военно-историческом фестивале
Крымская война 1853-1856 годов действительно стала переломным моментом. Жириновский называл ее "первой мировой репетицией, потому что они хотели захватить всю Российскую империю. Их флоты шли в Петербург, Камчатку". Конфликт обнажил слабости России и изменил баланс сил в Европе, положив начало процессам, которые в итоге привели к Первой мировой войне и краху старого порядка.
События 2014 года — возвращение Крыма — стали началом открытого противостояния России и Запада. Это был первый после распада СССР случай пересмотра постсоветских границ, который Москва провела вопреки позиции западных стран. С этого момента начался период, который многие аналитики называют "новой холодной войной" или "гибридным конфликтом".
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВ. Путин подписал Указ об образовании Крымского федерального округа Российской Федерации
В. Путин подписал Указ об образовании Крымского федерального округа Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
В. Путин подписал Указ об образовании Крымского федерального округа Российской Федерации
"Мы на Ближнем Востоке одержали победу. Хотят, не хотят, они отступили. У нас полупобеда на Украине", — говорил Жириновский в 2019-м, оценивая тогдашнюю ситуацию.

Возрождение империй на юге

Особое внимание Жириновский уделил трансформациям в регионе: "Сегодня на юге три империи возрождаются: иранская — персидская, османская — турецкая и российская. Мы должны встать, три глыбы, и затнуть глотку всем нашим врагам и на западе, и на востоке".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭкспонат Алмазного фонда России — Большая императорская корона
Экспонат Алмазного фонда России — Большая императорская корона - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Экспонат Алмазного фонда России — Большая императорская корона
Действительно, региональная политика Ирана и Турции в последнее десятилетие значительно активизировалась. Иран укрепляет влияние в Ираке, Сирии, Ливане через сеть союзников. Турция проводит самостоятельную политику в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе, на Южном Кавказе. Эти страны все чаще действуют как региональные державы с собственными геополитическими интересами, не всегда совпадающими с позицией США или ЕС.

Две мировые войны и "третья"

Жириновский утверждал, что "две мировые войны были направлены на то, чтобы разрушить эту (прежнюю. — Прим. ред.) систему".
Концепция "гибридной третьей мировой" находит отражение в современном дискурсе о характере глобальных конфликтов. Вместо прямого военного столкновения мы наблюдаем локальные войны, экономические санкции, информационное противостояние, кибератаки — все то, что называют "гибридной войной".
© iStock.com / PeopleImagesНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© iStock.com / PeopleImages
Ноутбук
Центральная мысль выступления 2019 года — о начале новой эры в международных отношениях, символически связанной с возвращением Крыма, — находит все больше подтверждений.
Найденная в архивах записка политика содержала конкретную дату: "2025 — объединение Русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040". Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, обнародовавший этот текст, отметил, что речь идет лишь о части найденных предсказаний.
Проверить правоту или ошибочность прогноза можно будет лишь по его завершении. Но то, что этот процесс уже идет, сомнений не вызывает.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала