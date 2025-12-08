"Заткнуть глотку": пророческое выступление Жириновского

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В эфире ЛДПР ТВ вспомнили выступление основателя партии Владимира Жириновского, сделанное 19 сентября 2019-го. Тогда политик выдвинул тезис о символической преемственности: если крушение прежнего мирового порядка началось с Крымской войны, то становление нового — с возвращением Крыма в состав России. Спустя шесть лет эта параллель выглядит не просто риторическим приемом, а точкой входа в анализ текущей трансформации глобальной системы.

Аналитик, а не мистик

Прежде чем разбирать конкретные тезисы выступления, стоит определиться с природой прогнозов Жириновского. Владимир Путин неоднократно подчеркивал: Владимир Вольфович — не предсказатель. В декабре 2024-го на прямой линии президент отметил , что Жириновский был "очень эрудированным и хорошо подготовленным человеком. Он был специалистом по Ближнему Востоку. Он был экспертом. И все, что он говорил, — сбывается, потому что он говорил на основе анализа того, что происходило и в нашей стране, и в мире, и прогнозировал развитие ситуации".

Действительно, ряд прогнозов политика сбылся с поразительной точностью. В 2019-м он предупреждал , что 2020-е годы станут периодом кровавых событий на Ближнем Востоке — и после эскалации израильско-палестинского конфликта в конце 2023-го многие вспомнили эти слова.

Выступая на заседании Госдумы в декабре 2021-го, предсказал начало специальной военной операции и даже назвал точную дату и время: "Вы почувствуете все в четыре часа утра 22 февраля". Ошибившись всего на два дня.

Три державы вместо одного гегемона

выступлении 31 октября 2019-го Жириновский сформулировал ключевой тезис: "Начало схода Америки вниз. То есть она уже понимает, что гегемоном в одном лице не может быть. Как в спорте, надо первое место разделить на троих. То есть первое место у США, у России, у Китая. Просто уходить вниз они не хотят. Они хотят, чтобы как бы хорошо, вот уже есть три державы, с которыми они готовы наконец о чем-то говорить".

Эта модель триполярного мира становится все более очевидной реальностью. После распада Ялтинско-Потсдамской системы в начале 1990-х на короткий период установилась однополярность с доминированием США. Однако уже к концу 2010-х стало ясно: экономическое усиление Китая и восстановление геополитических позиций России делают невозможным сохранение единоличного лидерства.

Жириновский отмечал особенность американской стратегии: "Они не считают нас на равных. <...> У них старая формула — "поддержать слабого". Вот если из троих взять слабого против другого, сильного, например, поддержать слабый Китай против мощного Советского Союза. А когда Советского Союза нет, теперь поддержать более ослабленную Россию против мощного Китая. И самим выигрывать".

Вестфальская система: от создания до кризиса

Жириновский утверждал : "Рушится Вестфальская система. Не все поймут, что это такое. То есть все договорились, как действовать. До XIX века, середины, мир был относительно нормальный".

Здесь важно понимать контекст. Речь идет о модели международных отношений, сформировавшейся после окончания Тридцатилетней войны в 1648-м. Вестфальский мир заложил принципы, во многом актуальные до сих пор: национальный суверенитет, равноправие государств, приоритет национальных интересов.

Вестфальская система "характеризуется главенством национальных интересов, согласно которым выстраивались отношения между государствами и формировались компромиссные решения". Впервые в Европе утвердилась единая система межгосударственных отношений, где религиозный фактор перестал играть определяющую роль — на первый план вышли светские политические и экономические интересы.

Политик говорил не о буквальном разрушении принципов 1648-го, а о трансформации сложившегося после Второй мировой войны порядка, который условно называют "неовестфальским" — основанного на суверенитете государств и балансе сил между ними.

Историческая параллель: две Крымские точки

Центральная мысль выступления — историческая симметрия: "Характерно, что крушение той системы отношений началось с Крымской войны, а становление новой системы началось с возвращением Крыма в состав России".

Крымская война 1853-1856 годов действительно стала переломным моментом. Жириновский называл ее "первой мировой репетицией, потому что они хотели захватить всю Российскую империю. Их флоты шли в Петербург, Камчатку". Конфликт обнажил слабости России и изменил баланс сил в Европе, положив начало процессам, которые в итоге привели к Первой мировой войне и краху старого порядка.

События 2014 года — возвращение Крыма — стали началом открытого противостояния России и Запада. Это был первый после распада СССР случай пересмотра постсоветских границ, который Москва провела вопреки позиции западных стран. С этого момента начался период, который многие аналитики называют "новой холодной войной" или "гибридным конфликтом".

"Мы на Ближнем Востоке одержали победу. Хотят, не хотят, они отступили. У нас полупобеда на Украине", — говорил Жириновский в 2019-м, оценивая тогдашнюю ситуацию.

Возрождение империй на юге

Особое внимание Жириновский уделил трансформациям в регионе: "Сегодня на юге три империи возрождаются: иранская — персидская, османская — турецкая и российская. Мы должны встать, три глыбы, и затнуть глотку всем нашим врагам и на западе, и на востоке".

Действительно, региональная политика Ирана и Турции в последнее десятилетие значительно активизировалась. Иран укрепляет влияние в Ираке, Сирии, Ливане через сеть союзников. Турция проводит самостоятельную политику в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе, на Южном Кавказе. Эти страны все чаще действуют как региональные державы с собственными геополитическими интересами, не всегда совпадающими с позицией США или ЕС.

Две мировые войны и "третья"

Жириновский утверждал , что "две мировые войны были направлены на то, чтобы разрушить эту (прежнюю. — Прим. ред.) систему".

Концепция "гибридной третьей мировой" находит отражение в современном дискурсе о характере глобальных конфликтов. Вместо прямого военного столкновения мы наблюдаем локальные войны, экономические санкции, информационное противостояние, кибератаки — все то, что называют "гибридной войной".

Центральная мысль выступления 2019 года — о начале новой эры в международных отношениях, символически связанной с возвращением Крыма, — находит все больше подтверждений.

Найденная в архивах записка политика содержала конкретную дату: "2025 — объединение Русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040". Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, обнародовавший этот текст , отметил, что речь идет лишь о части найденных предсказаний.