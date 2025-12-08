Ракова рассказала о спасении пациента со смещением желудка в Москве

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пациента со смещением желудка в грудную клетку спасли в столичной Боткинской больнице после ДТП, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Во флагманском центре Боткинской больницы помогли мужчине, у которого из-за травм, полученных в аварии, желудок переместился в грудную клетку. Любое промедление при таких повреждениях может быть критическим. Тем не менее, специалисты смогли экстренно провести сложную многоэтапную операцию: врачи вернули желудок на место и восстановили целостность диафрагмы", - рассказала Ракова.
Заммэра отметила, что после произошедшей аварии мужчина сначала обратился в районную больницу своего города. Там для исправления дефекта провели операцию, однако уже через шесть дней случился рецидив с тяжелыми осложнениями. Желудок не просто снова мигрировал в грудную полость - произошло ущемление, в месте сдавливания кровообращение нарушилось, и ткани желудка начали отмирать; более того, образовались полости, из которых выходило содержимое органа.
"Оказалось, что после ДТП у пациента произошел разрыв диафрагмы, из-за чего желудок сместился в грудную клетку. Такой диагноз в 12-30% случаев ставится с задержкой - из-за неспецифичности симптомов или сложности первичной диагностики", - добавила она.
Заммэра рассказала, что сначала специалисты аккуратно вернули желудок из грудной клетки обратно в брюшную полость и удалили поврежденные ткани желудка, выполнив рукавную резекцию (в результате орган становится узким и продолговатым, начинает напоминать по форме рукав). Это вмешательство, которое обычно выполняется в бариатрической хирургии.
"Затем врачи восстановили целостность диафрагмы. Для того чтобы предотвратить еще один рецидив, они укрепили её сетчатым имплантом и дополнительно закрыли проблемную область сальником - частью внутрибрюшной складки. Это создало надёжный барьер и позволило значительно снизить риск повторного смещения органов. Спустя несколько недель интенсивного лечения состояние пациента улучшилось, он пошёл на поправку и смог покинуть стационар", - подчеркнула Ракова.
