АЭС "Фукусима-1" не пострадала из-за землетрясения в Японии

ТОКИО, 8 дек – РИА Новости. Нештатных ситуаций в связи с землетрясением в Японии на АЭС "Хигасидори" и "Онагава" на северо-востоке страны к этому часу не зафиксировано, сказал на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара.