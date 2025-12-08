АЭС "Фукусима-1" не пострадала из-за землетрясения в Японии

ТОКИО, 8 дек – РИА Новости. Нештатных ситуаций в связи с землетрясением в Японии на АЭС "Хигасидори" и "Онагава" на северо-востоке страны к этому часу не зафиксировано, сказал на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара.
"К этому часу нам не поступало сообщений о нештатных ситуациях на АЭС "Хигасидори" и АЭС "Онагава". Ситуация на остальных АЭС в настоящее время уточняется", - сказал Кихара.
В Японии произошло землетрясение и цунами
Вчера, 17:35
Комитет по контролю за атомной энергией сообщил, что к этому часу на АЭС "Фукусима-1", АЭС "Онагава" и АЭС "Хигасидори" нештатных ситуаций не зафиксировано.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе северной префектуры Аомори, сообщило главное метеорологическое управление Японии. На северо-восточном побережье Японии объявлена угроза цунами до трех метров. Предупреждение о цунами охватывает побережье самого северного острова Хоккайдо и северо-восточного побережья основного острова Хонсю.
Подземные толчки ощущались в Токио.
Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров у восточного побережья префектуры Аомори. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной шкале, принятой в Японии.