Здание Северо-Курильской больницы повреждено при землетрясении
Здание Северо-Курильской центральной районной больницы повреждено при землетрясении, прорвало трубу отопления, сообщает Сахалинская прокуратура. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T07:09:00+03:00
2025-12-08T07:09:00+03:00
2025-12-08T10:30:00+03:00
