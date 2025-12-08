Рейтинг@Mail.ru
Здание Северо-Курильской больницы повреждено при землетрясении - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:09 08.12.2025 (обновлено: 10:30 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/zemletryasenie-2060484779.html
Здание Северо-Курильской больницы повреждено при землетрясении
Здание Северо-Курильской больницы повреждено при землетрясении - РИА Новости, 08.12.2025
Здание Северо-Курильской больницы повреждено при землетрясении
Здание Северо-Курильской центральной районной больницы повреждено при землетрясении, прорвало трубу отопления, сообщает Сахалинская прокуратура. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T07:09:00+03:00
2025-12-08T10:30:00+03:00
происшествия
тихий океан
северо-курильск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060507653_0:53:1080:661_1920x0_80_0_0_df5fbe1b6c857e76e981de39d8e66e80.jpg
https://ria.ru/20250825/effekt-2037432333.html
тихий океан
северо-курильск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060507653_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_9a98494f2bc2696cfc72945c793fee4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тихий океан, северо-курильск
Происшествия, Тихий океан, Северо-Курильск
Здание Северо-Курильской больницы повреждено при землетрясении

В здании Северо-Курильской больницы при землетрясении прорвало трубу отопления

© Фото : Прокуратура Сахалинской областиЗдание Северо-Курильской центральной районной больницы, поврежденное при землетрясении
Здание Северо-Курильской центральной районной больницы, поврежденное при землетрясении - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : Прокуратура Сахалинской области
Здание Северо-Курильской центральной районной больницы, поврежденное при землетрясении
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Здание Северо-Курильской центральной районной больницы повреждено при землетрясении, прорвало трубу отопления, сообщает Сахалинская прокуратура.
Ранее начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова сообщала РИА Новости, что землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в понедельник в Тихом океане вблизи побережья северных Курил.
Северо-Курильске произошло землетрясение. Из-за подземных толчков произошёл прорыв отопительной трубы в здании Северо-Курильской центральной районной больницы", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Камчатка поехала к Америке": ученые предупредили об "эффекте домино"
25 августа, 19:03
 
ПроисшествияТихий океанСеверо-Курильск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала