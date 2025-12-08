https://ria.ru/20251208/zemletrjasenie-2060580191.html
В Анталье произошло землетрясение
В Анталье произошло землетрясение - РИА Новости, 08.12.2025
В Анталье произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в турецкой курортной провинции Анталья, сообщили в понедельник сейсмологи Управления по ликвидации последствий стихийных... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T14:40:00+03:00
2025-12-08T14:40:00+03:00
2025-12-08T14:41:00+03:00
анталья (провинция)
в мире
анталья (провинция)
В Анталье произошло землетрясение
В Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,9
СТАМБУЛ, 8 дек - РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в турецкой курортной провинции Анталья, сообщили
в понедельник сейсмологи Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
"Магнитуда землетрясения, зафиксированного в 13.21 (совпадает с мск - ред.), составила 4,9, эпицентр располагался у района Серик провинции Анталья
. Очаг залегал на глубине 28 километров", - сообщили сейсмологи Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Очевидец сообщил РИА Новости, что толчки ощущались в течение десяти секунд, особой паники не возникло.
По оценке сейсмологов обсерватории Кандилли, очаг залегал на глубине 95 километров, а магнитуда составила 5,2.
Власти провинции Антальяв распространенном релизе сообщили, что никаких негативных последствий удара стихии пока не зафиксировано.
В ночь на понедельник произошло землетрясение магнитудой 4,3 с эпицентром в районе Коньяалты.