В Анталье произошло землетрясение

СТАМБУЛ, 8 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в турецкой курортной провинции Анталья, Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в турецкой курортной провинции Анталья, сообщили в понедельник сейсмологи Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

"Магнитуда землетрясения, зафиксированного в 13.21 (совпадает с мск - ред.), составила 4,9, эпицентр располагался у района Серик провинции Анталья . Очаг залегал на глубине 28 километров", - сообщили сейсмологи Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Очевидец сообщил РИА Новости, что толчки ощущались в течение десяти секунд, особой паники не возникло.

По оценке сейсмологов обсерватории Кандилли, очаг залегал на глубине 95 километров, а магнитуда составила 5,2.

Власти провинции Антальяв распространенном релизе сообщили, что никаких негативных последствий удара стихии пока не зафиксировано.