"Что делает?" В США задались вопросом о Зеленском

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский ведет не имеющие значения переговоры, пока Россия наступает по всей линии фронта, обратил внимание журналист Рик Санчес на своей странице в соцсети X.
"В настоящее время Зеленский говорит о мире и тешит свое самолюбие на Даунинг-стрит. Европа больше не играет важной роли, как ясно дал понять (американский лидер Дональд — Прим. ред.) Трамп. Что же тогда делает Зеленский с (премьер-министром Киром — Прим. ред.) Стармером и (президентом Франции Эммануэлем — Прим. ред.) Макроном?" — поинтересовался он.
Журналист также отметил, что Россия продолжает активно наступать по всей линии фронта.
Эммануэль Макрон ранее подтвердил, что в понедельник он, Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и Кир Стармер "продолжат координацию" в Лондоне в свете недавних переговоров Киева и США по вопросу урегулирования.
Мирная инициатива США и европейские поправки
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.