На Западе жестко высказались о Зеленском после слов Трампа
17:31 08.12.2025 (обновлено: 17:54 08.12.2025)
На Западе жестко высказались о Зеленском после слов Трампа
На Западе жестко высказались о Зеленском после слов Трампа
Читатели Le Figaro выразили сомнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов принять мирный план президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 08.12.2025
На Западе жестко высказались о Зеленском после слов Трампа

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Читатели Le Figaro выразили сомнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов принять мирный план президента США Дональда Трампа.
Ранее американский лидер заявил, что разочарован тем, что глава киевского режима не прочитал мирное предложение Вашингтона по урегулированию конфликта.
"После последних заявлений американского президента стало совершенно ясно: Зеленский никогда всерьез не хотел мира", — написал первый пользователь.
"Несомненно, Зеленский не хочет мира, но при этом рассчитывает и дальше опираться на ЕС", — отметил другой читатель.
"ЦРУ вырубит Зезе еще до Рождества, вот увидите", — спрогнозировал очередной комментатор.
"Нам придется оставить Украину. Давайте перестанем противодействовать мирному плану Трампа, у нас нет для этого возможностей. А после этого разберемся, как вести себя с этой новой Америкой. Мы не можем с ней бороться из-за Украины. Америка вернулась к своей старой эгоистической политике. Мы воображали себе другую Америку, но ее на самом деле не существует. Очень жаль, но это так", — подытожил еще один пользователь.
В минувшую пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности страны. В ней указывается, что мирный процесс на Украине входит в коренные интересы Штатов, а американская политика в Европе прежде всего предполагает восстановление стратегической стабильности с Россией.
При этом в документе говорится, что Соединенные Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу украинского урегулирования. Отмечается, что ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.
