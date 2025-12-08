МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Читатели Le Figaro выразили сомнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов принять мирный план президента США Дональда Трампа.
Ранее американский лидер заявил, что разочарован тем, что глава киевского режима не прочитал мирное предложение Вашингтона по урегулированию конфликта.
"После последних заявлений американского президента стало совершенно ясно: Зеленский никогда всерьез не хотел мира", — написал первый пользователь.
"Несомненно, Зеленский не хочет мира, но при этом рассчитывает и дальше опираться на ЕС", — отметил другой читатель.
"ЦРУ вырубит Зезе еще до Рождества, вот увидите", — спрогнозировал очередной комментатор.
"Нам придется оставить Украину. Давайте перестанем противодействовать мирному плану Трампа, у нас нет для этого возможностей. А после этого разберемся, как вести себя с этой новой Америкой. Мы не можем с ней бороться из-за Украины. Америка вернулась к своей старой эгоистической политике. Мы воображали себе другую Америку, но ее на самом деле не существует. Очень жаль, но это так", — подытожил еще один пользователь.
При этом в документе говорится, что Соединенные Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу украинского урегулирования. Отмечается, что ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.
