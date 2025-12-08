Рейтинг@Mail.ru
Стартовала Российская неделя здравоохранения
19:59 08.12.2025
Стартовала Российская неделя здравоохранения
Стартовала Российская неделя здравоохранения
Международный научно-практический форум "Российская неделя здравоохранения-2025" открылся в понедельник в выставочном комплексе "Крокус Экспо", передает... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T19:59:00+03:00
2025-12-08T19:59:00+03:00
Стартовала Российская неделя здравоохранения

Российская неделя здравоохранения начала работу в "Крокус Экспо"

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Международный научно-практический форум "Российская неделя здравоохранения-2025" открылся в понедельник в выставочном комплексе "Крокус Экспо", передает корреспондент РИА Новости.
Организаторами форума выступают Государственная дума Российской Федерации, министерство здравоохранения РФ и АО "Экспоцентр". Мероприятие проводится при поддержке Совета Федерации РФ, министерства промышленности и торговли РФ, министерства экономического развития РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
На открытии форума присутствовал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он заявил, что теперь система медицины меняет подход: она нацелена не просто на лечение болезней, а на их предупреждение и пожизненное сопровождение человека для активного долголетия. В основе этого – цифровизация, в том числе электронная история болезни и искусственный интеллект.
Он отметил ставку на отечественные технологии и производство – от оборудования для роддомов до разработки персональных вакцин. По его словам, по всей стране идет массовое строительство и модернизация поликлиник и больниц, особенно в новых регионах, и внедряются новые форматы – такие как оснащенные модульные приемные отделения.
Главной задачей он назвал обеспечение одинаково доступной и качественной помощи во всех регионах. Мурашко отметил, что уже есть результаты: младенческая смертность достигла исторического минимума, а выживаемость при онкологических и сердечно-сосудистых заболеваниях растет.
"Онкологи сегодня добились уникальных результатов: снижения смертности и увеличения выживаемости на пятилетнем промежутке в среднем на 9-10% в последние годы", – сказал глава федерального Минздрава.
Модератором открытия и съезда выступил президент союза ассоциаций и предприятий медицинской промышленности, председатель комиссии по фармацевтической и медицинской промышленности РСПП, председатель Всероссийского общественного совета медицинской промышленности Юрий Калинин. На мероприятии выступил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"Это уникальная масштабная площадка, представляющая новейшие достижения медицинского приборостроения и фармацевтики. Здесь напрямую встречаются разработчики, производители и врачи-практики, что создает ценную обратную связь и диалог между создателями технологий и теми, кто их применяет", – подчеркнул Леонов.
В этом году приоритетными темами форума стали реабилитация, долголетие и ординатура. Сопредседателями оргкомитета являются Леонов и председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В состав оргкомитета вошли представители ключевых министерств, агентств и ассоциаций.
Ожидается участие более 27 тысяч специалистов. В выставках примут участие около тысячи компаний из 11 стран. Среди них – Индия, Иран, Италия, Казахстан, Ливан, Белоруссия, Республика Корея и другие. Национальную экспозицию представит Китай. Также участие подтвердили компании из 56 регионов России. Так, впервые будет представлена коллективная экспозиция предприятий из Подмосковья.
На выставках "Здравоохранение-2025" и "Здоровый образ жизни-2025" свои разработки представят лидеры отрасли.
Деловая программа включает более 50 крупных мероприятий. Ее откроет XVII Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности, он состоится 8 декабря. В тот же день пройдет совместное выездное заседание двух комитетов государственной думы. Федеральное медико-биологическое агентство России проведет 9 декабря первую всероссийскую школу главных врачей по медицинской реабилитации. Также 9 декабря состоится первый форум по развитию медицинского образования в ординатуре.
На 10 декабря запланирована международная научная конференция "Семейный микробиом и репродуктивное здоровье". Международная научно-практическая конференция "Технологии долголетия" пройдет 11 декабря.
Важным событием станет XXIX Российский онкологический конгресс, который начнется 11 декабря. В рамках выставки MedTravelExpo состоится седьмой Всероссийский конгресс "Санаторно-курортная отрасль. Наука. Итоги". Также пройдут форум для руководителей санаториев и церемония "Персона С.К.О.-2025". Запланированы практические сессии, съезд медицинских блогеров и международный воркшоп по медицинскому туризму.
Вход для специалистов свободный по предварительной регистрации. Выставка работает с 8 по 10 декабря с 10 до 18 часов, 11 декабря — с 10 до 16 часов.
"”Российская неделя здравоохранения” – это масштабный проект, который традиционно объединяет на одной площадке ведущих производителей медицинской техники и расходных материалов, представителей практического здравоохранения, научного и экспертного сообщества, органов государственной власти и деловых кругов", – сказал генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев.
По его словам, в этом году у форума новый важный этап, он впервые проходит на площадке "Крокус Экспо". Российская неделя здравоохранения – это около 50 мероприятий деловой программы, 20 тысяч квадратных метров выставочной экспозиции, 56 регионов России, 11 стран, более 900 компаний.
"Но главное даже не цифры, коллеги, а то, что здесь представлены все звенья цепочки – от науки и подготовки кадров до производства медицинских изделий, лекарств и практического здравоохранения", – отметил генеральный директор.
