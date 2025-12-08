Стартовала Российская неделя здравоохранения

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Международный научно-практический форум "Российская неделя здравоохранения-2025" открылся в понедельник в выставочном комплексе "Крокус Экспо", передает корреспондент РИА Новости.

Организаторами форума выступают Государственная дума Российской Федерации, министерство здравоохранения РФ и АО "Экспоцентр". Мероприятие проводится при поддержке Совета Федерации РФ, министерства промышленности и торговли РФ, министерства экономического развития РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

На открытии форума присутствовал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он заявил, что теперь система медицины меняет подход: она нацелена не просто на лечение болезней, а на их предупреждение и пожизненное сопровождение человека для активного долголетия. В основе этого – цифровизация, в том числе электронная история болезни и искусственный интеллект.

Он отметил ставку на отечественные технологии и производство – от оборудования для роддомов до разработки персональных вакцин. По его словам, по всей стране идет массовое строительство и модернизация поликлиник и больниц, особенно в новых регионах, и внедряются новые форматы – такие как оснащенные модульные приемные отделения.

Главной задачей он назвал обеспечение одинаково доступной и качественной помощи во всех регионах. Мурашко отметил, что уже есть результаты: младенческая смертность достигла исторического минимума, а выживаемость при онкологических и сердечно-сосудистых заболеваниях растет.

"Онкологи сегодня добились уникальных результатов: снижения смертности и увеличения выживаемости на пятилетнем промежутке в среднем на 9-10% в последние годы", – сказал глава федерального Минздрава.

Модератором открытия и съезда выступил президент союза ассоциаций и предприятий медицинской промышленности, председатель комиссии по фармацевтической и медицинской промышленности РСПП, председатель Всероссийского общественного совета медицинской промышленности Юрий Калинин. На мероприятии выступил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

© Фото : пресс-служба АО "Экспоцентр" Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступает на Российской неделе здравоохранения © Фото : пресс-служба АО "Экспоцентр" Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступает на Российской неделе здравоохранения

"Это уникальная масштабная площадка, представляющая новейшие достижения медицинского приборостроения и фармацевтики. Здесь напрямую встречаются разработчики, производители и врачи-практики, что создает ценную обратную связь и диалог между создателями технологий и теми, кто их применяет", – подчеркнул Леонов.

В этом году приоритетными темами форума стали реабилитация, долголетие и ординатура. Сопредседателями оргкомитета являются Леонов и председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В состав оргкомитета вошли представители ключевых министерств, агентств и ассоциаций.

Ожидается участие более 27 тысяч специалистов. В выставках примут участие около тысячи компаний из 11 стран. Среди них – Индия, Иран, Италия, Казахстан, Ливан, Белоруссия, Республика Корея и другие. Национальную экспозицию представит Китай. Также участие подтвердили компании из 56 регионов России. Так, впервые будет представлена коллективная экспозиция предприятий из Подмосковья.

На выставках "Здравоохранение-2025" и "Здоровый образ жизни-2025" свои разработки представят лидеры отрасли.

Деловая программа включает более 50 крупных мероприятий. Ее откроет XVII Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности, он состоится 8 декабря. В тот же день пройдет совместное выездное заседание двух комитетов государственной думы. Федеральное медико-биологическое агентство России проведет 9 декабря первую всероссийскую школу главных врачей по медицинской реабилитации. Также 9 декабря состоится первый форум по развитию медицинского образования в ординатуре.

На 10 декабря запланирована международная научная конференция "Семейный микробиом и репродуктивное здоровье". Международная научно-практическая конференция "Технологии долголетия" пройдет 11 декабря.

Важным событием станет XXIX Российский онкологический конгресс, который начнется 11 декабря. В рамках выставки MedTravelExpo состоится седьмой Всероссийский конгресс "Санаторно-курортная отрасль. Наука. Итоги". Также пройдут форум для руководителей санаториев и церемония "Персона С.К.О.-2025". Запланированы практические сессии, съезд медицинских блогеров и международный воркшоп по медицинскому туризму.

Вход для специалистов свободный по предварительной регистрации. Выставка работает с 8 по 10 декабря с 10 до 18 часов, 11 декабря — с 10 до 16 часов.

"”Российская неделя здравоохранения” – это масштабный проект, который традиционно объединяет на одной площадке ведущих производителей медицинской техники и расходных материалов, представителей практического здравоохранения, научного и экспертного сообщества, органов государственной власти и деловых кругов", – сказал генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев.

По его словам, в этом году у форума новый важный этап, он впервые проходит на площадке "Крокус Экспо". Российская неделя здравоохранения – это около 50 мероприятий деловой программы, 20 тысяч квадратных метров выставочной экспозиции, 56 регионов России, 11 стран, более 900 компаний.