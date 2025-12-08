https://ria.ru/20251208/zdorove-2060598714.html
Мурашко сравнил стоимость лечения онкозаболеваний в России и на Западе
Мурашко сравнил стоимость лечения онкозаболеваний в России и на Западе - РИА Новости, 08.12.2025
Мурашко сравнил стоимость лечения онкозаболеваний в России и на Западе
Стоимость лечения и профилактики онкозаболеваний в РФ ниже по сравнению с западными странами в пять и более раз, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 08.12.2025
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Стоимость лечения и профилактики онкозаболеваний в РФ ниже по сравнению с западными странами в пять и более раз, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
На встрече с главами представительств дипломатических представительств Арабских государств в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России министр заявил, что российское качество и производство позволяют снижать стоимость лечения заболеваний.
"Например, стоимость плановой установки стента аортокоронарного шунтирования или двухкамерного кардиостимулятора в нашей стране практически от 1,5 до 3 раз ниже, чем в западных странах. Разница в стоимости диагностики и лечения онкологических заболеваний может достигать пять и более раз при высокотехнологичном уровне во многим несравнимым с возможностями и многих европейских стран", - сказал министр.
Он добавил, что хирургия лечения рака молочной железы, легкого и органов брюшной полости в России в 5-7 раз дешевле, чем в Германии, и в 2-3 раза дешевле, чем в Южной Корее.
"Российские предложения по комплексным чекапам, а также значительно превосходят предложения других стран", - пояснил министр.