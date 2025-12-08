Рейтинг@Mail.ru
Захарова оценила работу гражданского общества в России - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 08.12.2025 (обновлено: 14:08 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/zaharova-2060568825.html
Захарова оценила работу гражданского общества в России
Захарова оценила работу гражданского общества в России - РИА Новости, 08.12.2025
Захарова оценила работу гражданского общества в России
Стараниями гражданского общества в России удалось разбудить живую историческую память о Великой Отечественной войне, считает официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T13:28:00+03:00
2025-12-08T14:08:00+03:00
россия
мария захарова
великая отечественная война (1941-1945)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:135:2832:1728_1920x0_80_0_0_ea2c300fef10b413c3f2786d0b00c82b.jpg
https://ria.ru/20251204/zaharova-2059830457.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мария захарова, великая отечественная война (1941-1945), общество
Россия, Мария Захарова, Великая Отечественная война (1941-1945), Общество
Захарова оценила работу гражданского общества в России

Захарова: в России удалось разбудить живую историческую память о ВОВ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Стараниями гражданского общества в России удалось разбудить живую историческую память о Великой Отечественной войне, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хочу сказать огромные слова благодарности тем, кто будил набатом в людях, в нашем народе то, что, казалось бы, уже безвозвратно утрачено, а именно - живую историческую память", - сказала она на форуме Бессмертного полка России "Память вне времени".
Дипломат отметила, что в России всегда помнили имена и даты, связанные с Великой Отечественной, но этого недостаточно.
"Это был тот самый общественный набат, который разбудил в людях истинное понимание, сопереживание тем временам. Как подвиг времен Великой Отечественной, когда зажимали во рту провода, чтобы через себя пустить ток. Представители гражданского общества, непосредственно вы, стали теми, кто пропустил через себя ток исторической памяти, чтобы он побежал дальше - от поколения к поколению", - заключила она.
Военнослужащий РФ на территории освобожденного села Погребки в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Захарова сравнила опыт жителей Курской области с ВОВ
4 декабря, 17:01
 
РоссияМария ЗахароваВеликая Отечественная война (1941-1945)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала