В Японии может произойти гигантское землетрясение в течение недели

ТОКИО, 8 дек - РИА Новости. Главное метеорологическое управление Японии предупредило, что в течение недели в районах на севере Японии может произойти более крупное, чем обычно, "гигантское" землетрясение, трансляция пресс-конференции идет в интернете.

"В течение недели на Хоккайдо и в районе Санрику (на северо-востоке Японии - ред.) может произойти более сильное, чем обычно, гигантское землетрясение", - сообщил представитель метеоуправления.

Метеорологи объяснили, что в случае, если в обычной ситуации вероятность такого землетрясения равна 0,1%, то есть одному из 1000, то настоящее предупреждение означает, что его вероятность увеличивается до 1%.

"Это не значит, что оно обязательно произойдет, но настоящее предупреждение означает, что его вероятность увеличилась", - отметил представитель управления.