В Японии может произойти гигантское землетрясение в течение недели
В Японии может произойти гигантское землетрясение в течение недели - РИА Новости, 08.12.2025
В Японии может произойти гигантское землетрясение в течение недели
Главное метеорологическое управление Японии предупредило, что в течение недели в районах на севере Японии может произойти более крупное, чем обычно,... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T20:58:00+03:00
2025-12-08T20:58:00+03:00
2025-12-08T20:58:00+03:00
В Японии может произойти гигантское землетрясение в течение недели
На севере Японии может произойти гигантское землетрясение в течение недели
ТОКИО, 8 дек - РИА Новости. Главное метеорологическое управление Японии предупредило, что в течение недели в районах на севере Японии может произойти более крупное, чем обычно, "гигантское" землетрясение, трансляция пресс-конференции идет в интернете.
"В течение недели на Хоккайдо
и в районе Санрику (на северо-востоке Японии
- ред.) может произойти более сильное, чем обычно, гигантское землетрясение", - сообщил представитель метеоуправления.
Метеорологи объяснили, что в случае, если в обычной ситуации вероятность такого землетрясения равна 0,1%, то есть одному из 1000, то настоящее предупреждение означает, что его вероятность увеличивается до 1%.
"Это не значит, что оно обязательно произойдет, но настоящее предупреждение означает, что его вероятность увеличилась", - отметил представитель управления.
Главное метеорологическое управление Японии в понедельник сообщило, что землетрясение магнитудой 7,6 произошло в районе японской префектуры Аомори
. На северо-восточном побережье страны объявили угрозу цунами до трех метров, уточнило управление. Предупреждение о цунами охватывает побережье самого северного острова Хоккайдо и северо-восточного побережья основного острова Хонсю
, отметило главное метеорологическое управление. Максимальная высота цунами к этому часу составила 70 сантиметров. Очаг землетрясения залегал на глубине в 50 километров у восточного побережья префектуры Аомори, добавили метеорологи. По их данным, подземные толчки ощущались в Токио
. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной шкале, принятой в государстве, заключило управление. В связи с землетрясением министерство обороны и силы самообороны Японии создали штаб по ликвидации последствий землетрясения.