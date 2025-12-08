https://ria.ru/20251208/yaponiya-2060675323.html
Японский премьер сообщила о пострадавших в результате землетрясения
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на экстренном брифинге в своей канцелярии сообщила о семи пострадавших в результате землетрясения. РИА Новости, 08.12.2025
