18:19 08.12.2025
Воробьев: в Подмосковье стремятся придать услугам современный формат
московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев
Андрей Воробьев: услугам в Подмосковье стремятся придать доступный формат

Квитанция
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Цифровые решения – это возможность сделать жизнь человека комфортнее, высвободить время и другие ресурсы для важных задач, в Подмосковье стремятся придать современный, доступный формат самым востребованным услугам, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
Ранее стало известно, что Кабмин РФ продлил пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКУ и документооборот обслуживания газового оборудования до конца 2026 года. Отмечается, что проекты реализуются в Подмосковье с прошлого года.
"Цифровые решения – это возможность сделать жизнь человека комфортнее, высвободить время и другие ресурсы для важных задач. В Подмосковье мы стремимся придать современный, доступный формат самым востребованным услугам и благодарны президенту, правительству Российской Федерации за поддержку и содействие в этом вопросе. Приятно, что высокую оценку получили наши цифровые проекты в сфере ЖКХ. Мы все платим за коммунальные услуги и знаем, насколько удобно, когда вся информация приходит в одной электронной квитанции. Это стало возможно благодаря нашему совместному с федеральным правительством проекту “Единый платежный документ”", – приводит слова Воробьева пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Он подчеркнул, что переведены в "цифру" основные запросы по газовому оборудованию. Так, теперь, чтобы оформить договор на обслуживание, достаточно зайти на портал госуслуг и подать заявку.
"Сам же договор и акты выполненных работ можно подписать Госключом. Постараемся в будущем году запустить еще больше удобных электронных сервисов для жителей", – отметил Воробьев.
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей Воробьев
 
 
Заголовок открываемого материала