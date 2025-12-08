https://ria.ru/20251208/volodin-2060494079.html
Володин призвал сделать электронные школьные дневники полностью бесплатными
Володин призвал сделать электронные школьные дневники полностью бесплатными
В электронных школьных дневниках все услуги должны быть бесплатными, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Max. РИА Новости, 08.12.2025
Володин призвал сделать электронные школьные дневники полностью бесплатными
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
В электронных школьных дневниках все услуги должны быть бесплатными, заявил
председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Max.
Он рассказал о жалобах со стороны родителей на то, что они вынуждены покупать подписку, если вход в электронный дневник происходит не через браузер, а приложение, которое, по его словам, удобнее веб-версии.
Председатель Госдумы добавил, что некоторые учебные материалы доступны только за отдельную плату
"Подобное недопустимо. В электронных дневниках все услуги должны быть бесплатными", — написал
он.
Электронный дневник пришел на смену традиционному бумажному.
На основной странице обычно отображаются предметы, информация о домашних заданиях, время их выполнения, оценки и комментарии учителя. В меню можно посмотреть расписание или другие данные на прошлые или будущие периоды, выбрав нужную дату. Родитель или ученик могут также увидеть информацию о динамике успеваемости по неделям и в графиках.