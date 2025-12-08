Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде разработали меры соцподдержки для пострадавших от БПЛА
19:00 08.12.2025
В Волгограде разработали меры соцподдержки для пострадавших от БПЛА
В Волгограде разработали меры соцподдержки для пострадавших от БПЛА
2025
волгоград
Волгоград
© Кадр видео из соцсетейАтака ВСУ на жилой дом в Волгограде
© Кадр видео из соцсетей
Атака ВСУ на жилой дом в Волгограде. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 8 дек – РИА Новости. Меры социальной поддержки разработаны в Волгограде для жителей, чье имущество было повреждено в результате атак БПЛА, сообщает мэрия города.
"В администрации Волгограда разработаны дополнительные виды социальной помощи гражданам в связи с падением беспилотных летательных аппаратов. Социальная помощь будет предоставляться в виде восстановления поврежденных остеклений за счет средств бюджета Волгограда и (или) выплат в связи с полной или частичной утратой имущества первой необходимости, выплат в связи с причинением вреда здоровью, а также в случае повреждения жилого помещения и автомобиля", - говорится в сообщении мэрии.
Отмечается, что законопроект администрации города будет рассмотрен на ближайшем заседании городской думы.
Волгоград - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Волгограде открыли ПВР для жителей поврежденных обломками БПЛА домов
Вчера, 01:18
 
Волгоград
 
 
