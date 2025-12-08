Волейболист "Локомотива" обратился к болельщикам после обнаружения рака

«

"Я очень боевой человек, но лечение будет непростым. Тем не менее моя цель остается той же – помочь нашей команде в этом сезоне достичь важных целей. А пока я буду самым большим фанатом команды на расстоянии! Ценю все ваши добрые слова и поддержку!" - приводятся слова Деру в Telegram-канале "Локомотива".