Волейболист "Локомотива" обратился к болельщикам после обнаружения рака - РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Волейбол
 
20:36 08.12.2025
Волейболист "Локомотива" обратился к болельщикам после обнаружения рака
Волейболист "Локомотива" обратился к болельщикам после обнаружения рака
Бельгийский волейболист новосибирского "Локомотива" Сэм Деру, которому ранее диагностировали онкологическое заболевание, заявил, что будет бороться с болезнью и РИА Новости Спорт, 08.12.2025
Волейболист "Локомотива" обратился к болельщикам после обнаружения рака

Волейболист Деру: лечение от рака будет непростым, но я хочу помочь команде

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Бельгийский волейболист новосибирского "Локомотива" Сэм Деру, которому ранее диагностировали онкологическое заболевание, заявил, что будет бороться с болезнью и все еще хочет помочь команде достичь важных целей в сезоне.
Об обнаружении онкологического заболевания у 33-летнего доигровщика в понедельник сообщила пресс-служба клуба. Бельгийцу предстоит пройти курс химиотерапии.
"Я очень боевой человек, но лечение будет непростым. Тем не менее моя цель остается той же – помочь нашей команде в этом сезоне достичь важных целей. А пока я буду самым большим фанатом команды на расстоянии! Ценю все ваши добрые слова и поддержку!" - приводятся слова Деру в Telegram-канале "Локомотива".
Деру выступает за "Локомотив" с начала текущего сезона. В России он также играл в составе казанского "Зенита" и московского "Динамо". Бельгиец является четырехкратным чемпионом России (2021, 2023, 2024, 2025) и трехкратным обладателем Кубка страны (2020, 2022, 2023).
Мбаппе получил перелом пальца руки, пишут СМИ
Вчера, 17:45
 
