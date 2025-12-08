Рейтинг@Mail.ru
Киев и Киевская область испытывают дефицит электроэнергии, считает эксперт - РИА Новости, 08.12.2025
19:22 08.12.2025
Киев и Киевская область испытывают дефицит электроэнергии, считает эксперт
Киев и Киевская область испытывают дефицит электроэнергии, считает эксперт - РИА Новости, 08.12.2025
Киев и Киевская область испытывают дефицит электроэнергии, считает эксперт
Киев и Киевская область испытывают дефицит электроэнергии, могут обеспечить себя электричеством лишь на 20-25%, заявил директор энергетических программ... РИА Новости, 08.12.2025
киев
киевская область
украина
светлана гринчук
киев
киевская область
украина
киев, киевская область, украина, светлана гринчук
Киев, Киевская область, Украина, Светлана Гринчук
Киев и Киевская область испытывают дефицит электроэнергии, считает эксперт

Омельченко: Киев и Киевская область обеспечены электроэнергией только на 25%

Киев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев во время отключения электричества. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Киев и Киевская область испытывают дефицит электроэнергии, могут обеспечить себя электричеством лишь на 20-25%, заявил директор энергетических программ украинского Центра Разумкова Владимир Омельченко.
"Это дефицитный регион, к сожалению, Киев. Он и Киевская область могут себя обеспечить всего на 20-25% максимум электрической энергией", - сказал Омельченко в эфире телеканала "Киев-24".
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Занимавшая на тот момент должность министр энергетики государства Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную.
Киев Киевская область Украина Светлана Гринчук
 
 
