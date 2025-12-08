Рейтинг@Mail.ru
Стоимость газа на Украине выросла почти в 22 раза, сообщил Азаров - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/ukraina-2060541336.html
Стоимость газа на Украине выросла почти в 22 раза, сообщил Азаров
Стоимость газа на Украине выросла почти в 22 раза, сообщил Азаров - РИА Новости, 08.12.2025
Стоимость газа на Украине выросла почти в 22 раза, сообщил Азаров
Рост тарифов коммунальные услуги на Украине опережает темпы инфляции, стоимость газа с 2013 года увеличилась почти в 22 раза, воды – в 13 раз, тепла – почти в... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T12:40:00+03:00
2025-12-08T12:40:00+03:00
украина
николай азаров (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96923/07/969230716_0:54:751:476_1920x0_80_0_0_8d51349b2e4b711d7feecce02f509201.jpg
https://ria.ru/20251208/zelenskiy-2060476455.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96923/07/969230716_22:0:689:500_1920x0_80_0_0_6ad023230d98b5fce96ce125b67111d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, николай азаров (политик)
Украина, Николай Азаров (политик)
Стоимость газа на Украине выросла почти в 22 раза, сообщил Азаров

Экс-премьер Украины Азаров: газ подорожал почти в 22 раза с 2013 года

© РИА Новости / Сергей ТышковецНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Сергей Тышковец
Николай Азаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Рост тарифов коммунальные услуги на Украине опережает темпы инфляции, стоимость газа с 2013 года увеличилась почти в 22 раза, воды – в 13 раз, тепла – почти в 15, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.
"Во что вылился курс на "евроинтеграцию" Украины? В подорожание стоимости коммунальных услуг! Вода с 2013 года подорожала с 3 до 40 гривен, газ – с 0,48 гривен до 10,50 гривен, электроэнергия – с 0,33 гривен до 4,30 гривен, а тепло – с 2,9 гривен до 43 гривен", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
При это он отмечает, что рост цен объяснить инфляцией не получается, поскольку курс доллара с 2013 года по отношению к украинской национальной валюте увеличился в 5 раз – с 8 до 42 гривен.
"Другими словами, если национальная валюта обесценилась примерно в 5 раз, то тот же газ подорожал почти в 22 раза", - добавил Азаров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Ходячий труп": в США объявили об отстранении Зеленского от переговоров
04:04
 
УкраинаНиколай Азаров (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала