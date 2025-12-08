Армянских епископов предостерегли от участия в антиканонических службах

"Пока еще воздерживаясь от применения строгих мер, Первопрестольный Святой Эчмиадзин призывает канонически согрешивших епископов прекратить путь заблуждения и публичные выступления с ложным и вымышленным содержанием, вернуться в каноническое поле, следуя освященным веками традициям нашей Святой Церкви, действовать исключительно в духовной сфере и с высоким осознанием сохранения законности и единства, что является обязанностью, призванием и миссией епископа как служителя, облеченного апостольской преемственностью", - отмечается в заявлении.