Армянских епископов предостерегли от участия в антиканонических службах

ЕРЕВАН, 8 дек - РИА Новости. Духовный центр Армянской апостольской церкви - Первопрестольный Святой Эчмиадзин предостерег епископов от участия в антиканонических службах, организуемых премьером Армении Николом Пашиняном.
"Первопрестольный Святой Эчмиадзин строжайшим образом осуждает организацию властями под руководством премьер-министра обрядов "литургии" в церквях различных епархий с силовым вмешательством правоохранительных органов, грубейшим нарушением церковных уставов и канонов, а также конституции и законодательства Армении, оскорблением религиозных чувств верующих и сеянием раскола", - говорится в заявлении.
Отмечается, что участие какого-либо епископа в этих "службах" в обход духовной власти правящего архиерея, с пренебрежением принятого церковного порядка и устава, является грубейшим каноническим нарушением, что и произошло в Ширакской епархии, в кафедральном соборе Святой Богородицы (Семи ран) в Гюмри.
"Пока еще воздерживаясь от применения строгих мер, Первопрестольный Святой Эчмиадзин призывает канонически согрешивших епископов прекратить путь заблуждения и публичные выступления с ложным и вымышленным содержанием, вернуться в каноническое поле, следуя освященным веками традициям нашей Святой Церкви, действовать исключительно в духовной сфере и с высоким осознанием сохранения законности и единства, что является обязанностью, призванием и миссией епископа как служителя, облеченного апостольской преемственностью", - отмечается в заявлении.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью (ААЦ) резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным.