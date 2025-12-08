Рейтинг@Mail.ru
Армянских епископов предостерегли от участия в антиканонических службах - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/tserkov-2060658855.html
Армянских епископов предостерегли от участия в антиканонических службах
Армянских епископов предостерегли от участия в антиканонических службах - РИА Новости, 08.12.2025
Армянских епископов предостерегли от участия в антиканонических службах
Духовный центр Армянской апостольской церкви - Первопрестольный Святой Эчмиадзин предостерег епископов от участия в антиканонических службах, организуемых... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T18:53:00+03:00
2025-12-08T18:53:00+03:00
армения
гюмри
россия
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058870499_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_de56c768ed0c46a3d2f45aa4e41826bd.jpg
https://ria.ru/20251104/patriarhat-2052697140.html
https://ria.ru/20251208/pashinyan-2060545985.html
https://ria.ru/20251106/eparkhiya-2053260483.html
армения
гюмри
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058870499_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31b0cc389005f70c2cd0171ab21ab82f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, гюмри, россия, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, facebook
Армения, Гюмри, Россия, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Facebook
Армянских епископов предостерегли от участия в антиканонических службах

Армянская церковь предостерегла епископов от участия в антиканонических службах

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкВерующие в церкви Святой Рипсиме в Эчмиадзине
Верующие в церкви Святой Рипсиме в Эчмиадзине - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Верующие в церкви Святой Рипсиме в Эчмиадзине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 8 дек - РИА Новости. Духовный центр Армянской апостольской церкви - Первопрестольный Святой Эчмиадзин предостерег епископов от участия в антиканонических службах, организуемых премьером Армении Николом Пашиняном.
"Первопрестольный Святой Эчмиадзин строжайшим образом осуждает организацию властями под руководством премьер-министра обрядов "литургии" в церквях различных епархий с силовым вмешательством правоохранительных органов, грубейшим нарушением церковных уставов и канонов, а также конституции и законодательства Армении, оскорблением религиозных чувств верующих и сеянием раскола", - говорится в заявлении.
Архиепископ Микаэл Аджапанян - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Армянский патриархат Иерусалима осудил гонения властей Армении на церковь
4 ноября, 01:47
Отмечается, что участие какого-либо епископа в этих "службах" в обход духовной власти правящего архиерея, с пренебрежением принятого церковного порядка и устава, является грубейшим каноническим нарушением, что и произошло в Ширакской епархии, в кафедральном соборе Святой Богородицы (Семи ран) в Гюмри.
"Пока еще воздерживаясь от применения строгих мер, Первопрестольный Святой Эчмиадзин призывает канонически согрешивших епископов прекратить путь заблуждения и публичные выступления с ложным и вымышленным содержанием, вернуться в каноническое поле, следуя освященным веками традициям нашей Святой Церкви, действовать исключительно в духовной сфере и с высоким осознанием сохранения законности и единства, что является обязанностью, призванием и миссией епископа как служителя, облеченного апостольской преемственностью", - отмечается в заявлении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Пашинян предложил план по "обновлению" Армянской апостольской церкви
Вчера, 12:54
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью (ААЦ) резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Микаэл Аджапахян во время оглашения приговора в зале суда в Ереване - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Российская епархия ААЦ осуждает антицерковный курс властей Армении
6 ноября, 18:28
 
АрменияГюмриРоссияНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала