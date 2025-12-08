Трамп сделал заявление о единых правилах регулирования ИИ

ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе подпишет указ о введении единых федеральных правил регулирования искусственного интеллекта, чтобы не допустить разрозненного контроля со стороны отдельных штатов и сохранить лидерство США в этой сфере.
«
"Если мы хотим продолжать лидировать в сфере ИИ, у нас должны быть единые правила. На данный момент в этой гонке мы опережаем все страны, но это не будет продолжаться, если 50 штатов, некоторые из которых делают недостаточно, будут вовлечены в разработку правил и процесс их утверждения. В этом не может быть сомнения. ИИ будет разрушен на корню. Я подпишу на этой неделе указ о создании единых правил. Не может быть так, чтобы компания получала 50 разрешений каждый раз, когда хочет что-то сделать", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
В США помимо федеральных законов, общих для всей страны, у каждого из штатов есть право принимать свои собственные законы, которые будут действовать только на территории того штата, в котором они были приняты. На данный момент в стране отсутствует федеральное регулирование ИИ.
Советник Трампа раскритиковал глобальное управление сферой ИИ
5 августа, 17:00