Трамп сделал заявление о единых правилах регулирования ИИ

"Если мы хотим продолжать лидировать в сфере ИИ, у нас должны быть единые правила. На данный момент в этой гонке мы опережаем все страны, но это не будет продолжаться, если 50 штатов, некоторые из которых делают недостаточно, будут вовлечены в разработку правил и процесс их утверждения. В этом не может быть сомнения. ИИ будет разрушен на корню. Я подпишу на этой неделе указ о создании единых правил. Не может быть так, чтобы компания получала 50 разрешений каждый раз, когда хочет что-то сделать", - написал Трамп в соцсети Truth Social.