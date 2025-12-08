Рейтинг@Mail.ru
Трамп сделал заявление о единых правилах регулирования ИИ - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/tramp-2060635112.html
Трамп сделал заявление о единых правилах регулирования ИИ
Трамп сделал заявление о единых правилах регулирования ИИ - РИА Новости, 08.12.2025
Трамп сделал заявление о единых правилах регулирования ИИ
Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе подпишет указ о введении единых федеральных правил регулирования искусственного интеллекта, чтобы не... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T17:26:00+03:00
2025-12-08T17:26:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20250805/sovetnik-2033526949.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп сделал заявление о единых правилах регулирования ИИ

Трамп подпишет указ о единых правилах регулирования ИИ

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе подпишет указ о введении единых федеральных правил регулирования искусственного интеллекта, чтобы не допустить разрозненного контроля со стороны отдельных штатов и сохранить лидерство США в этой сфере.
«
"Если мы хотим продолжать лидировать в сфере ИИ, у нас должны быть единые правила. На данный момент в этой гонке мы опережаем все страны, но это не будет продолжаться, если 50 штатов, некоторые из которых делают недостаточно, будут вовлечены в разработку правил и процесс их утверждения. В этом не может быть сомнения. ИИ будет разрушен на корню. Я подпишу на этой неделе указ о создании единых правил. Не может быть так, чтобы компания получала 50 разрешений каждый раз, когда хочет что-то сделать", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
В США помимо федеральных законов, общих для всей страны, у каждого из штатов есть право принимать свои собственные законы, которые будут действовать только на территории того штата, в котором они были приняты. На данный момент в стране отсутствует федеральное регулирование ИИ.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Советник Трампа раскритиковал глобальное управление сферой ИИ
5 августа, 17:00
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала