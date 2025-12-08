Рейтинг@Mail.ru
17:31 08.12.2025
Правительство будет бороться с торговлей без госрегистрации
Правительство будет бороться с торговлей без госрегистрации

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Правительство России намерено бороться с лицами, осуществляющими деятельность в сфере услуг и торговли без госрегистрации или без контрольно-кассовой техники (ККТ), заявил вице-премьер России Александр Новак.
В ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам Новак сообщил, что кабмином подготовил план "обеления" ряда секторов. О подготовке такого плана ранее говорил министр финансов России Антон Силуанов.
В своем выступлении Новак отметил основные мероприятия плана, которые будут реализованы в течение 2026 года.
"Реализуем мероприятия, направленные на борьбу с лицами, осуществляющими деятельность в сфере торговли и оказания услуг без государственной регистрации или не использующих ККТ", - сказал вице-премьер.
Путин заявил о задаче системно обелить национальную экономику
