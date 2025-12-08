https://ria.ru/20251208/torgovlya-2060637064.html
Правительство будет бороться с торговлей без госрегистрации
Правительство будет бороться с торговлей без госрегистрации - РИА Новости, 08.12.2025
Правительство будет бороться с торговлей без госрегистрации
Правительство России намерено бороться с лицами, осуществляющими деятельность в сфере услуг и торговли без госрегистрации или без контрольно-кассовой техники... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T17:31:00+03:00
2025-12-08T17:31:00+03:00
2025-12-08T17:40:00+03:00
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936399617_0:273:3051:1989_1920x0_80_0_0_530bfbcd689f39198cfcb2e5a097d078.jpg
https://ria.ru/20251208/putin-2060629901.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936399617_335:83:2955:2048_1920x0_80_0_0_c9b3e8b0591ba8de4b7ad2170c199530.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика
Правительство будет бороться с торговлей без госрегистрации
Правительство будет бороться с торговлей без госрегистрации и кассовой техники
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Правительство России намерено бороться с лицами, осуществляющими деятельность в сфере услуг и торговли без госрегистрации или без контрольно-кассовой техники (ККТ), заявил вице-премьер России Александр Новак.
В ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам Новак
сообщил, что кабмином подготовил план "обеления" ряда секторов. О подготовке такого плана ранее говорил министр финансов России Антон Силуанов
.
В своем выступлении Новак отметил основные мероприятия плана, которые будут реализованы в течение 2026 года.
"Реализуем мероприятия, направленные на борьбу с лицами, осуществляющими деятельность в сфере торговли и оказания услуг без государственной регистрации или не использующих ККТ", - сказал вице-премьер.