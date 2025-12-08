Правительство будет бороться с торговлей без госрегистрации

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Правительство России намерено бороться с лицами, осуществляющими деятельность в сфере услуг и торговли без госрегистрации или без контрольно-кассовой техники (ККТ), заявил вице-премьер России Александр Новак.

Антон Силуанов. В ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам Новак сообщил, что кабмином подготовил план "обеления" ряда секторов. О подготовке такого плана ранее говорил министр финансов России

В своем выступлении Новак отметил основные мероприятия плана, которые будут реализованы в течение 2026 года.