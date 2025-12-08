https://ria.ru/20251208/torgovlya-2060571010.html
Объем взаимной торговли России и Индонезии вырос на 18 процентов
Объем взаимной торговли России и Индонезии за январь-октябрь 2025 года увеличился почти на 18% и составил 3,6 миллиарда долларов, сообщил глава Минпромторга РФ... РИА Новости, 08.12.2025
Алиханов: объем торговли РФ и Индонезии за январь-октябрь 2025 года вырос на 18%