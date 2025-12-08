Рейтинг@Mail.ru
Объем взаимной торговли России и Индонезии вырос на 18 процентов
14:12 08.12.2025
Объем взаимной торговли России и Индонезии вырос на 18 процентов
Объем взаимной торговли России и Индонезии вырос на 18 процентов
Объем взаимной торговли России и Индонезии за январь-октябрь 2025 года увеличился почти на 18% и составил 3,6 миллиарда долларов, сообщил глава Минпромторга РФ... РИА Новости, 08.12.2025
Объем взаимной торговли России и Индонезии вырос на 18 процентов

Алиханов: объем торговли РФ и Индонезии за январь-октябрь 2025 года вырос на 18%

Деловой район в Джакарте, Индонезия
Деловой район в Джакарте, Индонезия
© Depositphotos.com / realinemedia
Деловой район в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Объем взаимной торговли России и Индонезии за январь-октябрь 2025 года увеличился почти на 18% и составил 3,6 миллиарда долларов, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"За последние пять лет товарооборот между нашими странами вырос на 80%, достигнув в 2024 году 4,3 миллиарда долларов. Позитивная тенденция сохранилась: за январь-октябрь 2025 года взаимная торговля выросла почти на 18%, составив 3,6 миллиарда долларов. Примечательно, что около 40% этого объема приходится на промышленную продукцию", – сказал Алиханов, чьи слова проводятся пресс-службой.
Алиханов провел рабочую встречу с министром промышленности Индонезии Агусом Гумиванг Картасасмитой. Центром переговоров стали текущее состояние и широкие перспективы двустороннего промышленного сотрудничества.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Путин в декабре примет президента Индонезии с рабочим визитом
3 декабря, 16:36
 
Россия Индонезия Экономика Антон Алиханов Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
