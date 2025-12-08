Рейтинг@Mail.ru
Теннис
 
15:10 08.12.2025
Потапова и Рахимова высказались после смены спортивного гражданства
Теннисистки Камилла Рахимова и Анастасия Потапова, которые сменили спортивное гражданство с российского на узбекистанское и австрийское соответственно,...
2025-12-08T15:10:00+03:00
2025-12-08T15:10:00+03:00
теннис
спорт
камилла рахимова
анастасия потапова
/20251204/grazhdanstvo-2059751528.html
/20251130/pavlyuchenkova-2058669203.html
спорт, камилла рахимова, анастасия потапова
Теннис, Спорт, Камилла Рахимова, Анастасия Потапова
Потапова и Рахимова рассказали о причинах смены спортивного гражданства

Российская теннисистка Анастасия Потапова
Российская теннисистка Анастасия Потапова - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : Пресс-служба WTA
Российская теннисистка Анастасия Потапова. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Теннисистки Камилла Рахимова и Анастасия Потапова, которые сменили спортивное гражданство с российского на узбекистанское и австрийское соответственно, рассказали о причинах такого решения.
Ранее 24-летняя Потапова, занимающая 50-ю строчку в мировом рейтинге, объявила, что со следующего года будет представлять Австрию.
Анастасия Потапова - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Чесноков рассказал, почему теннисистка Потапова сменила гражданство
4 декабря, 13:08
"Я хотела бы поблагодарить всех, кто поддерживает меня в такой период моей карьеры. Данное решение было определенно непростым, возможно самым сложным в моей жизни, но оно основывалось на понимании развития меня как игрока и необходимости думать о моем будущем и будущем моих родных и близких. Мне важно профессионально расти и приближаться к моим целям. Я русская. Это есть и останется внутри меня на всю жизнь, кто бы что ни говорил и ни писал. И я всегда буду благодарна за возможности, карьеру и воспитание, которые я получила в России. Время начинать новую главу моей профессиональной карьеры и ставить новые высоты. Увидимся в следующем сезоне!" - написала Потапова в своем Telegram-канале.
Ранее Федерация тенниса Узбекистана (ФТУ) сообщила, что 24-летняя Рахимова (97-я ракетка мира) будет представлять Узбекистан на международных турнирах в следующем сезоне.
"После долгих раздумий и обсуждений с моей командой и семьей я приняла решение сменить спортивное гражданство. Это было непростое решение, но я верю, что это правильный шаг для моего будущего в теннисе - как в профессиональном, так и в личном плане. Мое решение основано на моих амбициях, целях в карьере и на том, что и как я чувствую, даст мне наилучшие возможности для развития как спортсменки. Я хочу подчеркнуть, что эта смена не стирает мои корни и мое уважение к предыдущей команде и федерации. Я с гордостью и благодарностью отношусь к своему прошлому. Но сейчас я смотрю вперед - на новые возможности, новые вызовы и новые цели", - написала Рахимова в своем Telegram-канале.
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Теннисистка Анастасия Павлюченкова объявила о помолвке
30 ноября, 00:31
 
Теннис Спорт Камилла Рахимова Анастасия Потапова
 
Матч-центр
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
