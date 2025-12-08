Потапова и Рахимова высказались после смены спортивного гражданства

"После долгих раздумий и обсуждений с моей командой и семьей я приняла решение сменить спортивное гражданство. Это было непростое решение, но я верю, что это правильный шаг для моего будущего в теннисе - как в профессиональном, так и в личном плане. Мое решение основано на моих амбициях, целях в карьере и на том, что и как я чувствую, даст мне наилучшие возможности для развития как спортсменки. Я хочу подчеркнуть, что эта смена не стирает мои корни и мое уважение к предыдущей команде и федерации. Я с гордостью и благодарностью отношусь к своему прошлому. Но сейчас я смотрю вперед - на новые возможности, новые вызовы и новые цели", - написала Рахимова в своем Telegram-канале.