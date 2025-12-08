Рейтинг@Mail.ru
На Тенерифе три человека погибли из-за удара волны - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/tenerife-2060608004.html
На Тенерифе три человека погибли из-за удара волны
На Тенерифе три человека погибли из-за удара волны - РИА Новости, 08.12.2025
На Тенерифе три человека погибли из-за удара волны
Не менее трех человек погибли и еще трое пострадали на испанском острове Тенерифе после того, как группу людей накрыла сильная волна, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T16:28:00+03:00
2025-12-08T16:28:00+03:00
в мире
тенерифе
канарские острова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149484/10/1494841060_0:563:6001:3938_1920x0_80_0_0_4281d37bb74f0ed328fa818be6cde4f7.jpg
https://ria.ru/20250804/ispanija-2033311739.html
тенерифе
канарские острова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149484/10/1494841060_0:0:6001:4500_1920x0_80_0_0_a7478f307632d389182c53fa8d922618.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тенерифе, канарские острова
В мире, Тенерифе, Канарские острова
На Тенерифе три человека погибли из-за удара волны

На Тенерифе три человека погибли и трое пострадали при ударе волны

© Фото : NASA Earth ObservatoryОстров Тенерифе
Остров Тенерифе - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : NASA Earth Observatory
Остров Тенерифе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 8 дек - РИА Новости. Не менее трех человек погибли и еще трое пострадали на испанском острове Тенерифе после того, как группу людей накрыла сильная волна, говорится в пресс-релизе экстренной службы Канарских островов.
"Три человека погибли и ещё трое пострадали после падения в воду из-за удара волны на Тенерифе", - говорится в сообщении.
Согласно службе, инцидент произошел в воскресенье вечером. К месту происшествия были направлены вертолеты спасательных служб правительства Канарских островов, несколько реанимационных и санитарных бригад, пожарные Тенерифе и подразделения гражданской гвардии. Спасатели извлекли из воды одного выжившего и троих погибших. Еще две пострадавшие смогли выбраться на берег самостоятельно. Одна из них была доставлена в больницу.
Гражданская гвардия начала расследование обстоятельств трагедии.
Страны мира. Испания - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Испании с начала года утонули более человека
4 августа, 17:18
 
В миреТенерифеКанарские острова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала