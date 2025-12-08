https://ria.ru/20251208/tenerife-2060608004.html
На Тенерифе три человека погибли из-за удара волны
На Тенерифе три человека погибли из-за удара волны - РИА Новости, 08.12.2025
На Тенерифе три человека погибли из-за удара волны
Не менее трех человек погибли и еще трое пострадали на испанском острове Тенерифе после того, как группу людей накрыла сильная волна, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 08.12.2025
в мире
тенерифе
канарские острова
тенерифе
канарские острова
В мире, Тенерифе, Канарские острова
На Тенерифе три человека погибли и трое пострадали при ударе волны
МАДРИД, 8 дек - РИА Новости. Не менее трех человек погибли и еще трое пострадали на испанском острове Тенерифе после того, как группу людей накрыла сильная волна, говорится в пресс-релизе экстренной службы Канарских островов.
"Три человека погибли и ещё трое пострадали после падения в воду из-за удара волны на Тенерифе", - говорится в сообщении.
Согласно службе, инцидент произошел в воскресенье вечером. К месту происшествия были направлены вертолеты спасательных служб правительства Канарских островов
, несколько реанимационных и санитарных бригад, пожарные Тенерифе
и подразделения гражданской гвардии. Спасатели извлекли из воды одного выжившего и троих погибших. Еще две пострадавшие смогли выбраться на берег самостоятельно. Одна из них была доставлена в больницу.
Гражданская гвардия начала расследование обстоятельств трагедии.