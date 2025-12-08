Рейтинг@Mail.ru
15:26 08.12.2025
Петербургский технопарк стал амбассадором стандарта общественного капитала
Новости
россия
Россия
Петербургский технопарк стал амбассадором стандарта общественного капитала

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. АНО "Общественный капитал" и "Технопарк Санкт-Петербурга" подписали соглашение по вопросу внедрения и развития cтандарта общественного капитала бизнеса, сообщила пресс-служба организации.
"”Технопарк Санкт-Петербурга” – самая масштабная инновационная площадка Северо-Западного федерального округа. Количество ее резидентов впечатляет – сегодня она объединяет около 200 компаний, развивающих передовые технологии в области фармацевтики, производства медицинского оборудования, беспилотных устройств, 3D моделирования и печати, а также во множестве других высокотехнологичных и наукоемких сферах", – приводит пресс-служба некоммерческой организации слова гендиректора АНО "Общественный капитал" Асият Багатыровой.
Она подчеркнула, что одна из задач площадки – реализация политики импортозамещения и укрепление технологического суверенитета России.
"Организация активно способствует развитию инновационных стартапов, предоставляя компаниям доступ к современным рабочим пространствам, развитой инфраструктуре, экспертной поддержке и образовательным программам. Мы рады сотрудничать с организацией, которая вносит ощутимый вклад в формирование независимой экономики России и стремится к внедрению принципов общественного капитала в своей работе и в работе своих партнеров", – сказала Багатырова.
В пресс-службе организации отметили, что технопарк активно развивает стартапы, разрабатывающие решения для снижения нагрузки на экологию, является институтом инновационного развития и благонадежной организацией с высокой финансовой устойчивостью.
"Мы присоединились к стандарту общественного капитала бизнеса, потому что разделяем ценности АНО “Общественный капитал” и стремимся внедрить такой подход к людям, бизнесу и экологии в своей компании. Также мы видим свою задачу в продвижении идеи корпоративной социальной ответственности в среде технологического предпринимательства, ведь следование принятым стандартам – это основа для развития технологий благополучия, причастность к реализации национальных целей и росту благополучия общества", – сообщил генеральный директор технопарка Олег Якимов.
Россия
 
 
