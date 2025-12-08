Петербургский технопарк стал амбассадором стандарта общественного капитала

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. АНО "Общественный капитал" и "Технопарк Санкт-Петербурга" подписали соглашение по вопросу внедрения и развития cтандарта общественного капитала бизнеса, сообщила пресс-служба организации.

"”Технопарк Санкт-Петербурга” – самая масштабная инновационная площадка Северо-Западного федерального округа. Количество ее резидентов впечатляет – сегодня она объединяет около 200 компаний, развивающих передовые технологии в области фармацевтики, производства медицинского оборудования, беспилотных устройств, 3D моделирования и печати, а также во множестве других высокотехнологичных и наукоемких сферах", – приводит пресс-служба некоммерческой организации слова гендиректора АНО "Общественный капитал" Асият Багатыровой.

Она подчеркнула, что одна из задач площадки – реализация политики импортозамещения и укрепление технологического суверенитета России.

"Организация активно способствует развитию инновационных стартапов, предоставляя компаниям доступ к современным рабочим пространствам, развитой инфраструктуре, экспертной поддержке и образовательным программам. Мы рады сотрудничать с организацией, которая вносит ощутимый вклад в формирование независимой экономики России и стремится к внедрению принципов общественного капитала в своей работе и в работе своих партнеров", – сказала Багатырова.

В пресс-службе организации отметили, что технопарк активно развивает стартапы, разрабатывающие решения для снижения нагрузки на экологию, является институтом инновационного развития и благонадежной организацией с высокой финансовой устойчивостью.