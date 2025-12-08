Умер народный артист России Владимир Сулимов

Рейтинг@Mail.ru
18:45 08.12.2025
Народный артист России Владимир Сулимов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Народный артист России Владимир Сулимов. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Народный артист России Владимир Сулимов скончался после продолжительной болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Ранее театр сообщил в своем Telegram-канале о смерти артиста. Церемония прощания с Владимиром Сулимовым состоится в Театре Моссовета.
"Владимир Сергеевич скончался на 90-м году жизни после продолжительной болезни", - сообщил представитель пресс-службы театра.
Сулимов пришел в Театр Моссовета в 1960 году, куда его принял Юрий Завадский. На сцене театра он создал более 70 образов, каждый из них остался в памяти зрителей и коллег.
 
КультураРоссияВладимир СулимовНовости культуры
 
 
