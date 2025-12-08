https://ria.ru/20251208/sulimov-2060656363.html
Умер народный артист России Владимир Сулимов
Умер народный артист России Владимир Сулимов
Народный артист России Владимир Сулимов скончался после продолжительной болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 08.12.2025
Народный артист России Владимир Сулимов умер после продолжительной болезни