Трамп понимает, как надавить на Украину, заявил постпред США при НАТО - РИА Новости, 08.12.2025
19:50 08.12.2025
Трамп понимает, как надавить на Украину, заявил постпред США при НАТО
Трамп понимает, как надавить на Украину, заявил постпред США при НАТО
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп приветствует Владимира Зеленского
Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп понимает, как надавить на Киев, чтобы заставить власти заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, заявил в понедельник постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
"(Для заключения сделки - ред.) нужны обе стороны, и президент Трамп понимает, как оказать давление как на россиян, так и на украинцев, чтобы заставить их заключить эту сделку", - сказал он телеканалу Fox News.
Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Американский постпред в НАТО считает США единственной в мире сверхдержавой
Вчера, 19:31
По мнению Уитакера, будущее соглашение об урегулировании конфликта на Украине будет сложным документом, состоящим из множества пунктов.
Президент РФ Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Владимир Зеленский во время встречи с Фридрихом Мерцем, Киром Стармером и Эммануэлем Макроном в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Что делает?" В США задались вопросом о Зеленском
Вчера, 19:03
 
