Трамп понимает, как надавить на Украину, заявил постпред США при НАТО

ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп понимает, как надавить на Киев, чтобы заставить власти заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, заявил в понедельник постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.