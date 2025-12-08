Американский постпред в НАТО считает США единственной в мире сверхдержавой

ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер в понедельник объяснил участие Вашингтона в усилиях по украинскому урегулированию тем, что США являются единственной мировой сверхдержавой.
"Простая правда в том, что мы являемся единственной мировой сверхдержавой. Мы - единственные, и особенно президент (США Дональд - ред.) Трамп - единственный, кто может усадить обе стороны за стол переговоров и работать с ними в качестве посредника для урегулирования", - заявил он телеканалу Fox News.
Большая стратегия Трампа и будущее Европы
Вчера, 08:00
Уитакер добавил, что если Соединенные Штаты выйдут из процесса урегулирования, то вероятность мирного соглашения резко снизится.
Президент РФ Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.