Американский постпред в НАТО считает США единственной в мире сверхдержавой

ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер в понедельник объяснил участие Вашингтона в усилиях по украинскому урегулированию тем, что США являются единственной мировой сверхдержавой.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.