12:48 08.12.2025
США выделит до 200 миллионов долларов на израильские системы ПРО
в мире, сша
В мире, США
США выделит до 200 миллионов долларов на израильские системы ПРО

США планируют выделить до $200 млн на израильские системы ПРО в 2026 году

© AP Photo / Baz RatnerРабота израильской системы ПРО "Железный купол"
Работа израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Baz Ratner
Работа израильской системы ПРО "Железный купол". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Проект оборонного бюджета США на 2026 финансовый год предусматривает выделение до 200 миллионов долларов на израильские системы противоракетной обороны, однако финансирование будет возможно только при условии значительного участия американской промышленности, следует из документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
"Предусматривается выделение до 200 миллионов долларов на системы ПРО Iron Dome, David"s Sling и Arrow 3, при этом устанавливается жесткое требование о значительном со-производстве с участием американской промышленности, не менее 50% для David"s Sling и Arrow 3, прежде чем средства смогут быть предоставлены правительству Израиля", - говорится в документе.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Шеф Пентагона пригрозил нерадивым союзникам последствиями
Вчера, 00:14
 
