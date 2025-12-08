США выделит до 200 миллионов долларов на израильские системы ПРО

"Предусматривается выделение до 200 миллионов долларов на системы ПРО Iron Dome, David"s Sling и Arrow 3, при этом устанавливается жесткое требование о значительном со-производстве с участием американской промышленности, не менее 50% для David"s Sling и Arrow 3, прежде чем средства смогут быть предоставлены правительству Израиля", - говорится в документе.