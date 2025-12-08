https://ria.ru/20251208/ssha-2060544479.html
США выделит до 200 миллионов долларов на израильские системы ПРО
Проект оборонного бюджета США на 2026 финансовый год предусматривает выделение до 200 миллионов долларов на израильские системы противоракетной обороны, однако... РИА Новости, 08.12.2025
США выделит до 200 миллионов долларов на израильские системы ПРО
США планируют выделить до $200 млн на израильские системы ПРО в 2026 году