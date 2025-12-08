ВС России сорвали переброску резервов ВСУ на Хатненский участок

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Переброска резервов ВСУ на хатненский участок фронта в районе населенного пункта Кирилловка в Харьковской области сорвана - есть потери среди офицеров ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.