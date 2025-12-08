Десантники роботами уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской области

ЛУГАНСК, 8 дек - РИА Новости. Бойцы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте в районе Запорожской области, сообщили в МО РФ.

"Расчеты наземных робототехнических комплексов (НРТК) группировки войск "Днепр" успешно выполнили задачу по уничтожению живой силы противника в укрепленном опорном пункте в районе города Орехов Запорожской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после этого другими роботизированными комплексами "Курьер" произвели дистанционное минирование на одном из участков для срыва возможных контратак противника и разминировали пути для безопасного продвижения российских подразделений.