Десантники роботами уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской области
Десантники роботами уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 08.12.2025
Десантники роботами уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской области
Бойцы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте в районе Запорожской области,... РИА Новости, 08.12.2025
Десантники роботами уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской области
ЛУГАНСК, 8 дек - РИА Новости. Бойцы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте в районе Запорожской области, сообщили в МО РФ.
"Расчеты наземных робототехнических комплексов (НРТК) группировки войск "Днепр" успешно выполнили задачу по уничтожению живой силы противника в укрепленном опорном пункте в районе города Орехов Запорожской области", - говорится в сообщении.
В ходе выполнения боевой, используя НРТК "Лягушка", оснащенный взрывным устройством, десантники атаковали позиции противника.
"Затем в атаку был направлен НРТК "Курьер" с автоматическим гранатометом АГС-17. Комплекс, преодолев инженерные заграждения, поразил оставшихся на позициях военнослужащих ВСУ
", - рассказали в МО РФ
.
Уточняется, что после этого другими роботизированными комплексами "Курьер" произвели дистанционное минирование на одном из участков для срыва возможных контратак противника и разминировали пути для безопасного продвижения российских подразделений.
"В результате четких и скоординированных действий Забайкальских десантников-штурмовиков из Улан-Удэ
с применением робототехники укрепленная позиция противника была полностью зачищена", - сообщили в оборонном ведомстве.