Десантники роботами уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:25 08.12.2025
Десантники роботами уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской области
Десантники роботами уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 08.12.2025
Десантники роботами уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской области
Бойцы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте в районе Запорожской области,... РИА Новости, 08.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
улан-удэ
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
безопасность, россия, запорожская область, улан-удэ, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Улан-Удэ, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Десантники роботами уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской области

Бойцы группировки "Днепр" роботами уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 дек - РИА Новости. Бойцы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте в районе Запорожской области, сообщили в МО РФ.
"Расчеты наземных робототехнических комплексов (НРТК) группировки войск "Днепр" успешно выполнили задачу по уничтожению живой силы противника в укрепленном опорном пункте в районе города Орехов Запорожской области", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В "Ахмате" сконструировали колесного робота для противотанковых комплексов
18 ноября, 03:51
В ходе выполнения боевой, используя НРТК "Лягушка", оснащенный взрывным устройством, десантники атаковали позиции противника.
"Затем в атаку был направлен НРТК "Курьер" с автоматическим гранатометом АГС-17. Комплекс, преодолев инженерные заграждения, поразил оставшихся на позициях военнослужащих ВСУ", - рассказали в МО РФ.
Уточняется, что после этого другими роботизированными комплексами "Курьер" произвели дистанционное минирование на одном из участков для срыва возможных контратак противника и разминировали пути для безопасного продвижения российских подразделений.
"В результате четких и скоординированных действий Забайкальских десантников-штурмовиков из Улан-Удэ с применением робототехники укрепленная позиция противника была полностью зачищена", - сообщили в оборонном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьУлан-УдэВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
