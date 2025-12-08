Командир взвода ВС России рассказал о пользе плохой погоды

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Командир взвода ВС РФ с позывным "Бумер" рассказал о пользе плохой погоды для ведения боевых действий с использованием мототехники, соответствующее видео опубликовало министерство обороны России.

Штурмовые мотогруппы сил группировки РФ "Восток" зачистили опорные пункты ВСУ , оборудованные в лесополосах Днепропетровской области . Бойцы ВС РФ рассказали о нюансах ведения боевых действий с использованием мототехники.

"Чем хуже погода — тем нам легче: меньше наблюдения, меньше дронов. Технику оставляем подальше — километр-полтора. Дальше уже пешком, скрытно, по два-три человека. Так проще доходить", - сказал "Бумер".

Его боевой товарищ с позывным "Калаш" объяснил, почему сейчас для ведения боевых действий лучше использовать квадроциклы.

"Сейчас дожди, туманы, грязь сильная — на мотоциклах не всегда есть возможность заехать. Поэтому берём квадроциклы. Закатываемся, а уже после команды начинаем зачистку. Так и работаем", - сказал "Калаш".