Рейтинг@Mail.ru
Командир взвода ВС России рассказал о пользе плохой погоды - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/spetsoperatsiya-2060478835.html
Командир взвода ВС России рассказал о пользе плохой погоды
Командир взвода ВС России рассказал о пользе плохой погоды - РИА Новости, 08.12.2025
Командир взвода ВС России рассказал о пользе плохой погоды
Командир взвода ВС РФ с позывным "Бумер" рассказал о пользе плохой погоды для ведения боевых действий с использованием мототехники, соответствующее видео... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T05:06:00+03:00
2025-12-08T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_0:181:3163:1960_1920x0_80_0_0_ac0db6959d9f9c5955c980df77bdc212.jpg
https://ria.ru/20251206/trevoga-2060344619.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_b7bcc44846d1a92894700025d19cecab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Командир взвода ВС России рассказал о пользе плохой погоды

В плохую погоду ВСУ используют меньше дронов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Командир взвода ВС РФ с позывным "Бумер" рассказал о пользе плохой погоды для ведения боевых действий с использованием мототехники, соответствующее видео опубликовало министерство обороны России.
Штурмовые мотогруппы сил группировки РФ "Восток" зачистили опорные пункты ВСУ, оборудованные в лесополосах Днепропетровской области. Бойцы ВС РФ рассказали о нюансах ведения боевых действий с использованием мототехники.
Солдат ВСУ на улице в Судже - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Сотрет в порошок". На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
6 декабря, 20:38
"Чем хуже погода — тем нам легче: меньше наблюдения, меньше дронов. Технику оставляем подальше — километр-полтора. Дальше уже пешком, скрытно, по два-три человека. Так проще доходить", - сказал "Бумер".
Его боевой товарищ с позывным "Калаш" объяснил, почему сейчас для ведения боевых действий лучше использовать квадроциклы.
"Сейчас дожди, туманы, грязь сильная — на мотоциклах не всегда есть возможность заехать. Поэтому берём квадроциклы. Закатываемся, а уже после команды начинаем зачистку. Так и работаем", - сказал "Калаш".
Штурмовики закрепились на участке, расширив контролируемую зону и обеспечив условия для дальнейшего развития действий подразделений группировки войск "Восток" на днепропетровском направлении, подчеркнули в министерстве обороны России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала