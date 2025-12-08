Рейтинг@Mail.ru
Путин участвует в совещании с главами парламентов стран — членов ОДКБ - РИА Новости, 08.12.2025
20:17 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/soveschanie-2060538263.html
Путин участвует в совещании с главами парламентов стран — членов ОДКБ
Путин участвует в совещании с главами парламентов стран — членов ОДКБ - РИА Новости, 08.12.2025
Путин участвует в совещании с главами парламентов стран — членов ОДКБ
Президент России Владимир Путин принимает участие в совещании с главами парламентов стран — членов ОДКБ. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T20:17:00+03:00
2025-12-08T20:17:00+03:00
россия
владимир путин
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060544359_0:85:1024:661_1920x0_80_0_0_45107f68e5f6814e59fdde229256302a.jpg
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
LIVE: Путин на совещании с главами парламентов стран — участниц ОДКБ
LIVE: Путин на совещании с главами парламентов стран — участниц ОДКБ
россия, владимир путин, одкб, видео
Россия, Владимир Путин, ОДКБ
Путин участвует в совещании с главами парламентов стран — членов ОДКБ
Президент России Владимир Путин принимает участие в совещании с главами парламентов стран — членов ОДКБ.
2025-12-08T20:17
true
PT10M46S

Путин участвует в совещании с главами парламентов стран — членов ОДКБ

Президент России Владимир Путин принимает участие в совещании с главами парламентов стран — членов ОДКБ.
 
Россия Владимир Путин ОДКБ
 
 
