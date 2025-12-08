Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Таиланд перебрасывает бронетранспортеры к границе с Камбоджей
14:42 08.12.2025
СМИ: Таиланд перебрасывает бронетранспортеры к границе с Камбоджей
СМИ: Таиланд перебрасывает бронетранспортеры к границе с Камбоджей - РИА Новости, 08.12.2025
СМИ: Таиланд перебрасывает бронетранспортеры к границе с Камбоджей
Армия Таиланда перебрасывает бронетранспортеры M113 к границе с Камбоджей, информирует тайский новостной портал Khaosod. РИА Новости, 08.12.2025
в мире, таиланд, камбоджа, куала-лумпур, f-16
В мире, Таиланд, Камбоджа, Куала-Лумпур, F-16
СМИ: Таиланд перебрасывает бронетранспортеры к границе с Камбоджей

Khaosod: Таиланд перебрасывает бронетранспортеры M113 к границе с Камбоджей

Бангкок - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Бангкок. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Армия Таиланда перебрасывает бронетранспортеры M113 к границе с Камбоджей, информирует тайский новостной портал Khaosod.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается в понедельник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд провел атаку ВВС по военным объектам.
Камбоджийские военные на границе с Таиландом - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Жителей районов Таиланда, граничащих с Камбоджей, призвали эвакуироваться
7 декабря, 12:56
"Восточные силы (армии Таиланда - ред.) перебрасывают бронетранспортеры M113 к деревне Бан Нонг Яа Кео (тайская деревня в провинции Сакео недалеко от границы с Камбоджей - ред.). Войска проводят операции по пересечению заграждений из колючей проволоки, чтобы "вернуть" суверенитет Таиланда в провинции Сакео", - говорится в статье.
Ранее камбоджийский портал Fresh News опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, демонстрирующие вход тайских танков M113 в деревню Прей-Чан в приграничной провинции Бантеймеантьей в Камбодже.
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.
Магазин на заправке в Таиланде после обстрела Камбоджей. Фото Тимура Збарского - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
СМИ: Таиланд хочет сделать Камбоджу недееспособной для военных действий
Вчера, 11:31
Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Тайский новостной портал Khaosod сообщил, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.
Восьмого декабря новостной портал Khaosod вновь сообщил, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Таиланд поднял истребители F-16 для нанесения ответных ударов. Поступили сообщения и о боестолкновениях вдоль границы Таиланда с Камбоджей.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чарнвиракун заявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Королевства Камбоджа призвало мировое сообществе осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения" - Декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя странами и подписана Камбоджей и Таиландом в октябре в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США и Малайзии.
Жители Таиланда, бежавшие из мест боестолкновений на границе с Камбоджей - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Таиланде заявили о начале восстановления контроля над провинцией Сакаэо
Вчера, 10:55
 
В миреТаиландКамбоджаКуала-ЛумпурF-16
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
