СМИ: Таиланд перебрасывает бронетранспортеры к границе с Камбоджей

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Армия Таиланда перебрасывает бронетранспортеры M113 к границе с Камбоджей, Армия Таиланда перебрасывает бронетранспортеры M113 к границе с Камбоджей, информирует тайский новостной портал Khaosod.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда Камбоджи произошла на минувших выходных и продолжается в понедельник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд провел атаку ВВС по военным объектам.

"Восточные силы (армии Таиланда - ред.) перебрасывают бронетранспортеры M113 к деревне Бан Нонг Яа Кео (тайская деревня в провинции Сакео недалеко от границы с Камбоджей - ред.). Войска проводят операции по пересечению заграждений из колючей проволоки, чтобы "вернуть" суверенитет Таиланда в провинции Сакео", - говорится в статье.

Ранее камбоджийский портал Fresh News опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, демонстрирующие вход тайских танков M113 в деревню Прей-Чан в приграничной провинции Бантеймеантьей в Камбодже.

Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены ее покинуть.

Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Тайский новостной портал Khaosod сообщил, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь камбоджийское издание Khmer Times опровергло эту информацию, заявив, что это тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.

Восьмого декабря новостной портал Khaosod вновь сообщил, что Камбоджа атаковала военную базу Анупонг, в результате чего погиб один тайский военный и еще двое получили ранения. Таиланд поднял истреб ител и F-16 для нанесения ответных ударов. Поступили сообщения и о боестолкновениях вдоль границы Таиланда с Камбоджей.