Как живут сиамские близняшки, ставшие мамами: история сестер Хенсел

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. История сестер Эбби и Бриттани Хенсел — одна из самых удивительных, какие только можно услышать. Вместе они прошли все важные жизненные этапы: получение прав, устройство на работу, а недавно мир облетела новость о новом жизненном этапе сестер.

Почему девушки так близки друг к другу с самого детства? Или за их "связью" таится страшный секрет?

"Как можно выбрать кого-то одного?"

Сестры родились 7 марта 1990 года в Миннесоте. Для родителей их появление стало неожиданностью. Никаких признаков редкой аномалии во время беременности не выявили, и их мать Пэтти была уверена, что вынашивает одного ребенка. Однако на свет появились две сиамские близняшки, которые, более того, "делили" одно тело на двоих. Их назвали Бриттани и Эбигейл.

© AP Photo / Mark Vancleave Капитолий штата Миннесота © AP Photo / Mark Vancleave Капитолий штата Миннесота

После медицинского обследования врачи предложили разделить их, но предупредили: с большой вероятностью это приведет к смерти одной из них.

Однако супруги Хенсел, узнав об этом, отказались от операции. "Как можно выбрать кого-то одного?" — говорил потом в интервью отец семейства Майк.

Одна сестра контролирует правую сторону тела, другая — левую

У каждой из сестер есть собственные сердце, почки, желудок и головной мозг, однако все органы ниже пояса, включая репродуктивную систему, печень и кишечник — общие. Бриттани контролирует правую сторону тела, а Эбби — левую, и каждая чувствует прикосновения только к своей половине тела.

Сестры Бриттани и Эбби Хенсел Сестры Бриттани и Эбби Хенсел

Девочкам пришлось сделать несколько операций: им удаляли рудиментарную руку между основаниями шей, расширяли грудную клетку, чтобы не возникало проблем с дыханием (ведь легких у сестер четыре) и останавливали рост позвоночника Эбби.

Кажется невероятным, но у сиамских близнецов Хенсел... разный рост! Бриттани на десять сантиметров ниже — из-за этого во время ходьбы ей приходится ставить свою ногу на носочек.

Сестры Бриттани и Эбби Хенсел из США Сестры Бриттани и Эбби Хенсел из США

Две личности в одном теле

Несмотря на то что у сестер много общих интересов, они не являются идентичными клонами друг друга.

Эбби, например, любит молоко, а Бриттани — нет, а когда они вместе едят суп, Бриттани не позволяет близняшке посыпать сухариками ее половину. Вкусы в одежде у девочек тоже формировались совершенно разные: Бриттани предпочитала нейтральные оттенки, в то время как Эбби — яркие.

© iStock.com / LauriPatterson Куриный суп © iStock.com / LauriPatterson Куриный суп

Сестрам часто нужно было искать компромисс, ведь всю жизнь им предстояло вместе решать, что они будут делать: читать или смотреть кино, гулять или оставаться дома. Разумеется, договариваться временами было сложно. Иногда девочки ссорились, а более эмоциональная Эбби даже могла стукнуть сестру по голове.

Со временем приходить к общему знаменателю стало проще. Если спор совсем не удавалось разрешить — подбрасывали монетку.

Одна зарплата на двоих

Мировую известность девушки приобрели еще в шестилетнем возрасте в 1996 году, когда они появились на "Шоу Опры Уинфри". Позже попали на обложку журнала LIFE, снимались в документальных фильмах, но наибольшую популярность получили с выходом реалити-шоу TLC "Эбби и Бриттани" в 2012-м.

Причем сами сестры Хенсел не раз говорили, что они не любят быть в центре внимания, но их необычная внешность волей-неволей привлекает людей.

Эбби и Бриттани работают преподавателями математики в начальной школе. Они получают одну зарплату и считают это справедливым, так как ни одно учебное заведение не будет тратиться сразу на двух наставников на одном уроке.

© iStock.com / skynesher Ученики во время лекции © iStock.com / skynesher Ученики во время лекции

"Быть вместе в классе очень удобно. Во-первых, когда нас двое, мы можем предложить две точки зрения, два варианта объяснения, два разных подхода к обучению. Во-вторых, одна из нас может сосредоточиться на преподавании, а другая — на контроле и наблюдении за учениками", — рассказала о своей работе Бриттани.

Рождение ребенка

Личная жизнь близнецов особенно интересовала журналистов, однако сестры до сих пор стараются ее не комментировать.

Известно, что Эбби вышла замуж за медбрата Джоша Боулинга. Их встреча произошла в больнице Миннесоты, где Джош работал. Свадьба состоялась, но пара предпочла сохранить событие в тайне. Мир узнал об этом лишь спустя три года.

В этом году стало известно, что у сестер появился ребенок. На фотографиях, появившихся в Сети, близняшки выглядят счастливыми.