Швеция породила в своем населении толерантность к нацизму, заявила Захарова - РИА Новости, 08.12.2025
13:49 08.12.2025 (обновлено: 14:23 08.12.2025)
Швеция породила в своем населении толерантность к нацизму, заявила Захарова
Швеция породила в своем населении толерантность к нацизму, заявила Захарова - РИА Новости, 08.12.2025
Швеция породила в своем населении толерантность к нацизму, заявила Захарова
Власти Швеции собственными действиями породили в своем населении толерантность к возрождению нацизма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.12.2025
Швеция породила в своем населении толерантность к нацизму, заявила Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Власти Швеции собственными действиями породили в своем населении толерантность к возрождению нацизма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В минувшую субботу в пригороде Стокгольма Салеме прошел первый за 15 лет марш ультраправых. В шествии участвовали около 150 человек.
“И дело даже не в количестве экстремистов. Показателен сам факт. Швеция пополнила постоянно расширяющийся список стран ЕС, в которых разрешаются подобные неонацистские акции”, - написала она в своем Telegram-канале.
Несмотря на то что премьер-министр страны Ульф Кристерссон выступил с поспешным осуждением произошедшего, реальные факты говорят об обратном, отметила Захарова.
“Пусть Кристерссон, другие представители королевства честно скажут, что вместе с остальными странами ЕС Швеция голосует против резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Вот они и породили в собственном населении толерантность к возрождению нацизма”, - подчеркнула она.
Захарова напомнила, что Швеция – один из самых активных политических и экономических спонсоров киевского режима.
“Поток шведских вооружений и военной техники, поступающих необандеровским формированиям, не прекращается. Таким образом, Швеция является прямым соучастником их преступлений”, - добавила она.
