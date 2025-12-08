Швеция породила в своем населении толерантность к нацизму, заявила Захарова

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Власти Швеции собственными действиями породили в своем населении толерантность к возрождению нацизма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В минувшую субботу в пригороде Стокгольма Салеме прошел первый за 15 лет марш ультраправых. В шествии участвовали около 150 человек.
Несмотря на то что премьер-министр страны Ульф Кристерссон выступил с поспешным осуждением произошедшего, реальные факты говорят об обратном, отметила Захарова.
“Пусть Кристерссон, другие представители королевства честно скажут, что вместе с остальными странами ЕС Швеция голосует против резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Вот они и породили в собственном населении толерантность к возрождению нацизма”, - подчеркнула она.
Захарова напомнила, что Швеция – один из самых активных политических и экономических спонсоров киевского режима.
“Поток шведских вооружений и военной техники, поступающих необандеровским формированиям, не прекращается. Таким образом, Швеция является прямым соучастником их преступлений”, - добавила она.
