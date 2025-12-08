Рейтинг@Mail.ru
В Москве будут искать блогершу после ее видео с ребенком в вакуумном пакете - РИА Новости, 08.12.2025
11:51 08.12.2025 (обновлено: 12:41 08.12.2025)
В Москве будут искать блогершу после ее видео с ребенком в вакуумном пакете
происшествия, москва, саратов, россия
Происшествия, Москва, Саратов, Россия
В Москве будут искать блогершу после ее видео с ребенком в вакуумном пакете

РИА Новости: в Москве ищут блогершу Сапарину после ее видео с ребенком в пакете

© Фото : соцсети блогераАнна Сапарина
Анна Сапарина - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : соцсети блогера
Анна Сапарина. Архивное фото
САРАТОВ, 8 дек — РИА Новости. Полицейские не нашли в Саратове блогершу Анну Сапарину, запечатавшую ребенка в вакуумном пакете, и продолжат поиске в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Она на постоянной основе проживает в городе Москве. <…> Она зарегистрирована здесь, здесь мать проживает", — сказал собеседник агентства.
По его словам, мать Сапариной подтвердила, что на видео ее внук, и добавила, что дочь живет в столице уже три или четыре года.
Внимание полиции привлекло видео, которое Сапарина опубликовала в Instagram* на прошлой неделе. На записи она пылесосом откачивает воздух из большого вакуумного пакета для вещей, в котором сидит ее сын. Когда остается мало воздуха, он кричит: "Мама!" Подпись под видео гласит: "Когда шла третья неделя на больничном".
Полицейские проводят проверку.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Блогер Олеся Люциферовна во время оглашения приговора. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Блогершу Люциферовну осудили за жестокое обращение с дочерью
21 ноября, 10:30
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
