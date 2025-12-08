В Москве будут искать блогершу после ее видео с ребенком в вакуумном пакете

САРАТОВ, 8 дек — РИА Новости. Полицейские не нашли в Саратове блогершу Анну Сапарину, запечатавшую ребенка в вакуумном пакете, и продолжат поиске в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

здесь , здесь мать проживает", — сказал собеседник агентства. "Она на постоянной основе проживает в городе Москве . <…> Она зарегистрирована, здесь мать проживает", — сказал собеседник агентства.

По его словам, мать Сапариной подтвердила, что на видео ее внук, и добавила, что дочь живет в столице уже три или четыре года.

Внимание полиции привлекло видео, которое Сапарина опубликовала в Instagram* на прошлой неделе. На записи она пылесосом откачивает воздух из большого вакуумного пакета для вещей, в котором сидит ее сын. Когда остается мало воздуха, он кричит: "Мама!" Подпись под видео гласит: "Когда шла третья неделя на больничном".

Полицейские проводят проверку.