В Москве будут искать блогершу после ее видео с ребенком в вакуумном пакете
В Москве будут искать блогершу после ее видео с ребенком в вакуумном пакете - РИА Новости, 08.12.2025
В Москве будут искать блогершу после ее видео с ребенком в вакуумном пакете
Полицейские не нашли в Саратове блогершу Анну Сапарину, запечатавшую ребенка в вакуумном пакете, и продолжат поиске в Москве, рассказал РИА Новости источник в...
2025-12-08T11:51:00+03:00
2025-12-08T11:51:00+03:00
2025-12-08T12:41:00+03:00
В Москве будут искать блогершу после ее видео с ребенком в вакуумном пакете
САРАТОВ, 8 дек — РИА Новости. Полицейские не нашли в Саратове блогершу Анну Сапарину, запечатавшую ребенка в вакуумном пакете, и продолжат поиске в Москве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Она на постоянной основе проживает в городе Москве
. <…> Она зарегистрирована здесь
, здесь мать проживает", — сказал собеседник агентства.
По его словам, мать Сапариной подтвердила, что на видео ее внук, и добавила, что дочь живет в столице уже три или четыре года.
Внимание полиции привлекло видео, которое Сапарина опубликовала в Instagram* на прошлой неделе. На записи она пылесосом откачивает воздух из большого вакуумного пакета для вещей, в котором сидит ее сын. Когда остается мало воздуха, он кричит: "Мама!" Подпись под видео гласит: "Когда шла третья неделя на больничном".
Полицейские проводят проверку.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.