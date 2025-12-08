Рейтинг@Mail.ru
Россия ждет от США конкретики по стратегическим потенциалам, заявили в МИД - РИА Новости, 08.12.2025
21:00 08.12.2025 (обновлено: 21:44 08.12.2025)
Россия ждет от США конкретики по стратегическим потенциалам, заявили в МИД
Россия ждет от США конкретики по стратегическим потенциалам, заявили в МИД - РИА Новости, 08.12.2025
Россия ждет от США конкретики по стратегическим потенциалам, заявили в МИД
Россия все еще ждет от США конкретики по стратегическим наступательным и оборонительным потенциалам, заявила официальный представитель МИД Российской Федерации... РИА Новости, 08.12.2025
в мире, россия, сша, мария захарова
В мире, Россия, США, Мария Захарова
Россия ждет от США конкретики по стратегическим потенциалам, заявили в МИД

Захарова: Россия все еще ждет от США конкретики по стратегическим потенциалам

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия все еще ждет от США конкретики по стратегическим наступательным и оборонительным потенциалам, заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, комментируя новую стратегию безопасности Соединенных Штатов.
"Считаем обтекаемыми и положения о глобальной системе ПРО США "Золотой купол". Мы все еще ждем от американской стороны конкретики относительно учета взаимозависимости стратегических наступательных и стратегических оборонительных потенциалов", - говорится в сообщении МИД РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Песков прокомментировал планы США по созданию системы ПРО "Золотой купол"
21 мая, 12:54
 
