Рейтинг@Mail.ru
Рособрнадзор объявил предостережения двум вузам - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/rosobrnadzor-2060567772.html
Рособрнадзор объявил предостережения двум вузам
Рособрнадзор объявил предостережения двум вузам - РИА Новости, 08.12.2025
Рособрнадзор объявил предостережения двум вузам
Рособрнадзор объявил предостережения двум российским вузам, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T14:06:00+03:00
2025-12-08T14:06:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023483221_0:138:3150:1910_1920x0_80_0_0_f1704e72ae190f1120929aa01caff552.jpg
https://ria.ru/20251201/rosobrnadzor-2058915476.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023483221_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_274cb78df94010ee4a00c049610862bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Общество
Рособрнадзор объявил предостережения двум вузам

Рособрнадзор объявил предостережения о нарушении требований двум вузам

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтуденты во время лекции в аудитории
Студенты во время лекции в аудитории - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Студенты во время лекции в аудитории. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения двум российским вузам, сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что предостережения получили Исламский институт и Московский гуманитарно-технологический университет – Московский архитектурно-строительный институт.
"Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", - говорится в сообщении.
Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам
1 декабря, 13:27
 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала