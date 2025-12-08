https://ria.ru/20251208/rosobrnadzor-2060567772.html
Рособрнадзор объявил предостережения двум вузам
Рособрнадзор объявил предостережения двум вузам - РИА Новости, 08.12.2025
Рособрнадзор объявил предостережения двум вузам
Рособрнадзор объявил предостережения двум российским вузам, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T14:06:00+03:00
2025-12-08T14:06:00+03:00
2025-12-08T14:06:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023483221_0:138:3150:1910_1920x0_80_0_0_f1704e72ae190f1120929aa01caff552.jpg
https://ria.ru/20251201/rosobrnadzor-2058915476.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023483221_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_274cb78df94010ee4a00c049610862bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Общество
Рособрнадзор объявил предостережения двум вузам
Рособрнадзор объявил предостережения о нарушении требований двум вузам