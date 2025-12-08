https://ria.ru/20251208/rets-2060544807.html
РЭЦ приглашает бизнес принять участие в деловой миссии в Армению
экономика
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) приглашает отечественные компании принять участие в международной деловой миссии в Армению, говорится в его сообщении.
"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) приглашает отечественные компании принять участие в международной деловой миссии в сфере продуктов питания и товаров народного потребления в Армению, которая состоится 11 и 12 марта 2026 года. Мероприятие призвано укрепить позиции российских экспортеров на одном из ключевых рынков ЕАЭС", - сказано в сообщении.
Чтобы стать участником мероприятия, необходимо подать соответствующую заявку в Российский экспортный центр до 10 января 2026 года.
К участию приглашаются российские компании, чья продукция и услуги соответствуют отраслевой специфике миссии, а также те, кто активно развивает или только планирует начать экспортную деятельность в Армению.
РЭЦ берет на себя 100% финансирование ключевых организационных расходов, направленных на инициирование внешнеэкономических сделок и продвижение товаров: организация целевых B2B-встреч с потенциальными иностранными партнерами, аренда конференц-зала и обеспечение административных расходов, связанных с проведением мероприятия.
Участие представителя компании в деловой миссии предполагает, что все транспортные и командировочные расходы берет на себя компания.
Процедура подачи документов полностью оцифрована и проходит через платформу "Мой экспорт".