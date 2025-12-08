В Звенигороде представили ретроспективу Рериха из собрания Русского музея

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Русский музей показывает работы Николая Рериха в Звенигородском музее-заповеднике, экспозиция включает 40 произведений, которые составлены в "композицию" о его жизни, сообщили в пресс-службе музея.
"Русский музей представляет выставку "Рерих. В поисках "небесного Звенигорода" в Звенигородском государственном музее-заповеднике. Экспозиция включает 40 произведений Николая Рериха и приглашает отправиться по невидимым "ступеням жизни" мастера к "духовным вершинам" его творческого пути", - сообщили в пресс-службе.
Выставка предлагает посетителям познакомиться с творческим наследием художника, проследить путь его творчества от ранних до поздних работ, среди которых шедевры из коллекции Русского музея: "Веления неба" (1915), "Партизаны" (1943), "Единоборство Мстислава с Редедей" (1943), "Весна священная" (1945), "Кришна" (1946) и другие.
Отмечается, что выставка разделена на секции - жизненные этапы живописца, в которые он черпал вдохновение из своих экспедиций, исторических событий и наследия русского православия.
"После окончания Центрально-Азиатской экспедиции Рерих мечтал построить настоящий Звенигород – центр Новой страны – на Алтае. Однако был возведён не реальный город на земле, а "небесный Звенигород" в творческом воображении художника", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что Звенигород стал главным источником вдохновения выставки, в представлении художника это собирательный образ города будущего, а дорога к нему - путь духовного преображения.
"Дорога Рериха к "небесному Звенигороду" – это "восхождение" через "познание" по трудному пути исследователя-первооткрывателя и художника-подвижника", - рассказали в пресс-службе.
Выставка будет проходить до 24 мая 2026 года.
