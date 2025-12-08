https://ria.ru/20251208/radio-2060602159.html
"Радио Судного дня" передало три новых слова
2025-12-08T15:54:00+03:00
радиостанция судного дня
Новости
ru-RU
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радиостанция Судного дня", передала сразу несколько сообщений в понедельник, сообщается
в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает активность станции.
Так, в 10:49 по московскому времени в эфире прозвучало: "НЖТИ 95021 ПЕРЕЧНИЦА 9037 2344". В 13:27 появилось аналогичное сообщение со словом "перенаем", а в 14:44 со словом "пабодолл".
Накануне станция передала: "ЦЖАП 54520 ЗАБИТЫЙ 9689 0875". При этом, оно стало первым сообщением за предшествующие три дня.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".