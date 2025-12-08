https://ria.ru/20251208/putin-2060672596.html
Путин назвал приоритеты ОДКБ
Путин назвал приоритеты ОДКБ - РИА Новости, 08.12.2025
Путин назвал приоритеты ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин назвал приоритетами ОДКБ укрепление обороноспособности и согласование позиций в военной сфере и сфере ВТС. РИА Новости, 08.12.2025
россия
LIVE: Путин на совещании с главами парламентов стран — участниц ОДКБ
LIVE: Путин на совещании с главами парламентов стран — участниц ОДКБ
Путин назвал приоритеты ОДКБ
Путин назвал укрепление обороноспособности одним из приоритетов ОДКБ