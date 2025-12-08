Нацпроекты должны иметь четкое и понятное людям измерение, заявил Путин

https://ria.ru/20251208/putin-2060623260.html
Все цели и задачи национальных проектов должны иметь четкое и понятное людям изменение, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T17:02:00+03:00
2025-12-08T17:02:00+03:00
2025-12-08T17:11:00+03:00
россия
владимир путин
россия
россия, владимир путин
