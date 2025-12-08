Почти все цели национального развития в 2025 году достигнуты, заявил Путин

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Большинство ориентиров в рамках работы по достижению национальных целей развития России на этот год достигнуты, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

"В рамках работы по достижению национальных целей развития намечен 121 показатель. Из них, к сожалению, семь на сегодняшний день имеют высокий риск неисполнения, но все-таки большая часть ориентиров на текущий год достигнута", - сказал глава государства в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.